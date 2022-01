Migration clandestine : Une plaie toujours ouverte…

Les migrants, dont deux cadavres, ont été conduits au port de Laâyoune par un patrouilleur de la Marine royale, a-t-on précisé mercredi les mêmes sources.

Lundi, les services de sécurité de Tarfaya avaient mis en échec quatre tentatives d’immigration irrégulière vers l’archipel des Canaries, impliquant plus de 250 personnes.

L’opération menée entre la commune d’Akhfenir et la localité de Naila a permis l’interpellation de 85 individus parmi un groupe de migrants ayant pris la fuite et la saisie de matériel utilisé dans la traversée.

Le renforcement des opérations de contrôle dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ont permis de faire avorter des dizaines de tentatives d’émigration irrégulière et l’arrestation de centaines de candidats au départ aux Iles Canaries.

Par ailleurs, un garde-côte de la Marine royale, opérant en Méditerranée au large de Nador, a porté assistance très tôt mercredi, dans des conditions météorologiques très défavorables et difficiles, à une embarcation de fortune ayant à bord 22 candidats à la migration irrégulière, dont 21 Marocains (5 femmes et 3 enfants), apprend-on de source militaire.

Les personnes secourues ont reçu les premiers soins à bord de l’unité de la Marine royale, avant d’être acheminées vers le port de Nador puis remises à la Gendarmerie royale pour les procédures administratives d’usage, précise-t-on de même source.