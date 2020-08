Ministère de la Jeunesse et des Sports: Crimes sans châtiments !

Un rapport accablant de L’IGF (Inspection Générale des Finances) à épinglé, il y a deux ans, la gestion du Complexe Sportif de Fès dont le directeur était Abdellatif Obbad. Le rapport a, dans sa conclusion, recommandé au ministre d’entamer la procédure judiciaire près du tribunal des délits financiers. Niet.

Des fautes graves commises par Abderrazzak El Akkari, ex-directeur de l’Institut Royal My Rachid de la Formation des Cadres , à telle enseigne qu’il a ordonné des dépenses alors qu’il n’était plus directeur, ont été banalisées par l’Inspection Générale du ministère de la Jeunesse et des sports alors que ça relève du pénal !

Last but not least, le ministère a beau poursuivre les membres du Comité Directeur de la Fédération Royale Marocaine de Basket-ball pour malversations financières et dilapidation de deniers publics. Une décision qui a été très appréciée pour corréler responsabilité et reddition des comptes. Cependant, on a du mal à comprendre un ministère qui accuse des dirigeants sur la base de rapports d’audit accablants et hésite à prendre les mesures utiles et disciplinaires pour priver les fautifs de leurs éligibilités pour au moins deux mandats consécutifs.

Il y a la loi et il y a l’éthique et les deux vont de paire. Monsieur le ministre est appelé aussi à auditer les dépenses des deux premiers Comités Provisoires. Des odeurs nauséabondes fusent de la gestion financière sans que cela dérange le moins du monde Mme la secrétaire générale, Nadia Benali. « Cachez-moi-ce-sein-que-je-ne-saurais-voir » n’est plus viable pour protéger des fonctionnaires pris la main dans le sac !