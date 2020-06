Mis en cause, le ministère de la santé communique sur le budget englouti par le Covid-19

Sur les 2 milliards de dirhams mis à la disposition du ministère de la Santé par le fonds spécial de Coronavirus mis en place sur hautes instructions royales, 40% seulement ont été dépensés, soit 800 MDH. Enveloppe qui a permis l’équipement complet de 1200 lits de réanimation, et l’augmentation de la capacité litière dans les hôpitaux publics de plus de 1.500 ainsi que l’ouverture de nouveaux services, et l’équipement de 72 hôpitaux, a indiqué A. Belmadani.

Dans le déroulé de son exposé, le responsable n’a à aucun moment abordé les questions qui fâchent, à savoir celles qui ont un lien direct avec les marchés conclus sans respect des règles et procédures en vigueur avec des sociétés importatrices. Griefs dénoncés en leur temps par Ali Lotfi, Président du réseau marocain du droit à la santé.

Pour ce qui est des détails des dépenses du ministère, le responsable a indiqué que 23 scanners supplémentaires sont en cours d’installation dans les différents hôpitaux du, ainsi que 40 radios mobiles. “On a pu répondre à l’ensemble des besoins urgents de nos concitoyens. Tous les citoyens atteints du coronavirus ont été pris en charge dans les normes, et dans les différentes structures hospitalières dédiées à cela” a-t-il dit, faisant remarquer que « grâce à tous les efforts déployés, on n’a pu éviter d’assister à des protestations par les citoyens pour manque de respiratoires ou de lit dans les hôpitaux ».

Dans un contexte mondial marqué par la pénurie des médicaments et des matériels médicaux au niveau international, le Maroc s’est dirigé vers le marché asiatique, ce qui a permis au Royaume d’acquérir des produits de qualité, a encore fait savoir le directeur de la planification et des ressources financières au ministère de la Santé. Il a ajouté que le département a travaillé avec des centaines de sociétés, TPE et PME, remerciant à cette occasion « l’ensemble des sociétés qui ont répondu présent lors de cette crise sanitaire, et le sens de responsabilité dont elles ont fait preuve ».

De plus, et grâce au budget mis à la disposition du ministère de la Santé pour faire face à la pandémie, 15 laboratoires ont été équipés en un temps record ainsi qu’un laboratoire mobile et un autre en cours de préparation, a indiqué le responsable.

En matière de tests PCR de dépistage au Covid-19, A. Belmadani a indiqué que le Maroc a pu acquérir 1,2 million de tests, ce qui a permis de dépasser la barre des 10.000 tests par jour. Plus, a-t-il ajouté, le Maroc a pu acquérir 2.000 tests sérologique, qui permettent de rechercher des anticorps spécifiques produits par le système immunitaire en réponse à un agent infectieux (virus, bactéries …) ou à des protéines étrangères dans un échantillon de sérum sanguin, outre 1.100 kg de matières premières pour la fabrication de la chloroquine et 6 millions de comprimés d’hydroxychloroquine.

On regrettera certainement que cet élan de transparence ait été à ce point limite pour n’avoir pas fait toute la lumière sur les transactions mises en cause…