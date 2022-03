Missiles iraniens : Devant le Sénat, K. McKenzie tire la sonnette d’alarme

K. McKenzie a souligné que dans la période comprise entre « les cinq et sept dernières années, l’Iran a beaucoup investi dans le programme de missiles balistiques de longue portée, et a été développé et considérablement amélioré sa précision ». Selon lui « la menace que représente l’Iran aujourd’hui est plus dangereuse que jamais ».

« Les missiles balistiques iraniens constituent une menace importante pour la sécurité des pays de la région, et les partenaires américains dans la région continuent d’espérer que nous continuerons d’être un partenaire fiable », a déclaré le haut gradé de l’US Army.

Selon lui, « l’objectif principal de notre politique dans la région est que l’Iran n’ait pas d’arme nucléaire. Je pense que le meilleur moyen et le plus efficace pour y parvenir est de passer par un accord négocié, et c’est ce que je soutiens pleinement ». « Mais je suis également très préoccupé par le développement significatif du nombre et de l’efficacité de sa puissance de missiles balistiques de longue portée, et par son programme de drones et de missiles de croisière », a-t-il ajouté.

« Au cours des derniers mois, les attaques iraniennes ont diminué, en particulier en Irak », a fait remarquer K. McKenzie.