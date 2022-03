Missiles iraniens sur une base israélienne à Erbil : Un américains confirme ce que Bagdad tait

Le consulat américain n’était pas la cible de l’attaque, mais le Corps des Gardiens de la Révolution islamique ne s’inquiète pas de sa proximité, a ajouté le responsable américain, cité par la télévision israélienne i24. Les déclarations du responsable US contredisent les prétentions selon lesquelles que le bombardement iranien a visé des endroits civils au Kurdistan.

L’Iran a averti, lundi, qu’il ne tolérera pas les «menaces» venant de l’Irak voisin, au lendemain de l’attaque de missiles revendiquée par les Gardiens de la Révolution iraniens contre un «centre stratégique» d’Israël au Kurdistan. «Il n’est en aucun cas acceptable qu’un de nos voisins, avec qui nous entretenons des relations profondes, devienne une source de menaces pour la République islamique», a déclaré Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

Rappelons que le CGRI a affirmé dimanche que « le centre stratégique des complots sionistes à Erbil a été bombardé par des missiles dans la nuit de Samedi »

Il convient de noter qu’il existe au Kurdistan irakien des dizaines de centres stratégiques appartenant au régime israélien, selon la faction de résistance irakienne Kataeb Sayed al-Shuhada. Abu Alaa al-Walae, secrétaire général de cette faction a annoncé que les sionistes disposaient de plus de 20 centres stratégiques et tactiques dans la région du Kurdistan irakien. Le dirigeant irakien réagissait à l’allégation selon laquelle, le régime israélien n’est pas actif au Kurdistan irakien.

Dans un tweet publié lundi 14 mars, A. A. al-Walae a écrit que les sionistes possédaient des salles d’opération de sécurité et d’investissements dans la région du Kurdistan irakien et que plusieurs projets sont réalisés à Erbil avec du capital sioniste. « Il y a plus de 4 000 sionistes au Kurdistan irakien », a-t-il déclaré, notant qu’il existe également une liaison aérienne directe entre Erbil et Tel-Aviv, c’est pourquoi les responsables israéliens appellent leurs ressortissants à ne pas se rendre à Erbil en raison des tensions sécuritaires. Et le politique irakien de conclure sur un ton sarcastique en disant implicitement aux responsables kurdes qu’il possède des informations prouvant la présence des sionistes.

De son côté, Iraj Masjedi, ambassadeur de la République islamique d’Iran en Irak, a commenté la récente attaque contre la base du Mossad à Erbil, affirmant que « les Israéliens au Kurdistan complotent et opèrent contre la sécurité de l’Iran. Nous ne négligerons pas la sécurité de nos territoires » a-t-il ajouté tout en signalant que l’Iran avait «averti les responsables de la région du Kurdistan à plusieurs reprises, mais ils n’ont pas écouté ».