Missiles russes sur Krementchouk : Moscou assure avoir ciblé un dépôt d’armes occidentales

Que s’est-il passé le 27 juin dans la ville ukrainienne de Krementchouk, dont des images d’un centre commercial en feu ont été largement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux ? Alors que Kiev et les pays occidentaux ont condamné d’une seule voix un «crime de guerre» attribué à Moscou – qui aurait fait 18 morts selon les autorités ukrainiennes –, la Russie assure avoir frappé un dépôt d’armes occidentales, ce qui aurait provoqué un incendie dans un centre commercial «non fonctionnel», selon Moscou.

Dans un communiqué le 28 juin, le ministère russe de la Défense rapporte ainsi une «frappe par armes aériennes de haute précision dans la ville de Krementchouk […] sur des hangars contenant des armes et des munitions fournies par les Etats-Unis et les pays européens», ayant vocation à être envoyées aux troupes ukrainiennes dans le Donbass. «La détonation de ces munitions pour armes occidentales qui y étaient stockées a provoqué un incendie dans un centre commercial non fonctionnel situé près du territoire de l’usine», poursuit ensuite le ministère russe sans faire état du bilan humain.

En visite au Turkménistan pour une réunion des ministres des Affaires étrangères des Etats riverains de la mer Caspienne, Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, est revenu sur le même dossier. «Hier, tous les médias occidentaux ont multiplié des vidéos de Krementchouk qui diffusaient les images d’un centre commercial en feu tout en accusant l’armée russe de bombarder des infrastructures civiles. Le ministère russe de la Défense a expliqué très clairement ce qui s’était réellement passé. On a bombardé le hangar où étaient stockées des armes et des munitions américaines et européennes. Et à la suite de la détonation des munitions, un centre commercial vide à proximité a pris feu» a-t-il indiqué. Mais «ce que je veux dire, c’est que plus il y aura d’armes livrées et destinées à prolonger le conflit, à prolonger les souffrances des civils qui vivent constamment sous les bombardements du régime néo-nazi ukrainien, plus nous accomplirons de tâches sur le terrain», a-t-il ajouté.