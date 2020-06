Mobilisation mondiale contre l’annexionnisme israélien 

La multiplicité des slogans brandis sur des pancartes par plusieurs milliers de personnes parlent d’eux-mêmes :« Pas d’État palestinien sans la vallée du Jourdain », « Le droit international est clair. Ici, c’est la Palestine. » Mais pour Saëb Erekat, le numéro deux de l’Organisation de libération de la Palestine, la principale victoire n’a pas été la mobilisation populaire. Celle-là même que les autorités d’occupation ont tenté d’étouffer en interdisant aux Palestiniens l’accès à Jericho. « Aujourd’hui, nous avons assisté à un événement sans précédent, souligne S. Erekat. Aujourd’hui, le monde est venu à nous et il nous a dit que nous ne sommes pas seuls. Ils sont avec nous, dans le combat pour la liberté, la dignité et la justice. »

Le premier diplomate invité à prendre la parole fut le coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix. Qualifiant la possible annexion de violation du droit international, Nikolay Mladenov a appelé les autres diplomates à agir « sans perdre une seconde » afin de faire échouer ce projet. Et il a voulu lancer un message d’espoir aux Palestiniens. « Vous ne louez pas une maison ici, c’est votre maison, a lancé Nikolay Mladenov. Peuple de Palestine, ne désespère pas, n’abandonne pas. N’abandonne jamais car la paix est la raison de notre présence ici. La paix, la paix, la paix ! »

Pendant plus d’une heure, une rare succession d’ambassadeurs a eu lieu sur l’estrade. Les représentants de l’Union européenne, de la Russie, de la Chine, du Japon et de la Jordanie ont pris la parole. Pour S. Erekat, 48 pays et organisations internationales étaient représentés. Un message à «Netanyahu et Trump », assure-t-il : « Face à eux, il y a le droit international. »

Des Israéliens alarmés

La date fatidique est proche. Le 1er juillet prochain, la machine annexionniste devrait se déployer pour amputer une partie de plus de la Cisjordanie à ses ayant-droit. Illégale au regard du droit international, cette promesse de campagne du Premier ministre de l’entité sioniste, désigné en mai à la tête d’un gouvernement d’union nationale en compagnie de son adversaire et ancien chef d’état-major Benny Gantz, doit lui permettre de marquer définitivement l’Histoire de l’occupation. Et détourner l’attention de ses déboires judiciaires, alors qu’il est sous le coup d’une triple inculpation pour corruption.

Mais cette décision unilatérale, rendue possible par le « Deal du siècle » de Donald Trump sur le Proche-Orient, est en mesure d’enflammer la région. Et de briser les liens déjà fragiles entre l’État hébreu, l’Autorité palestinienne et la Jordanie. Un collectif d’anciens hauts gradés de l’armée et des renseignements sionistes a tiré la sonnette d’alarme. Regroupés au sein de l’organisation des Commandants pour la sécurité d’Israël (CIS), « mouvement politique non partisan » favorable à la solution à deux États, ils ont lancé cette semaine une campagne publicitaire et médiatique visant à avertir l’opinion israélienne des dangers de cette initiative pour la sécurité de l’État hébreu.

Matan Vilnai, major général à la retraite et ancien chef d’état-major adjoint, qui a également servi en 2007 comme vice-ministre de la Défense sous le Premier ministre travailliste Ehud Barak, puis en 2009 sous le mandat de B. Netanyahu, fait figure de leader. Lequel explique les dangers que recèle le «Deal du siècle» : la mort de l’Autorité palestinienne au profit du Hamas et du Djihad islamique, la fragilisation de la monarchie hachémite liée à l’entité sioniste par l’accord de Wadi Araba et le tarissement des flots de renseignements qui ont permis à l’entité sioniste d’éviter l’enracinement de la lutte armée le long du territoire palestinien.

L’ONU se mobilise

Depuis New York, la position de l’Assemblée générale de l’ONU sur l’illégalité du plan israélien visant l’annexion de certaines parties de la Cisjordanie a été «très claire», a affirmé le même jour le président de cet organe plénier des Nations-Unies, pour qui, les frontières ne peuvent être altérées que par le biais de négociations et d’accords. «Les pays ne sont pas en droit de procéder (unilatéralement) à des changements de frontières (…) et la position de l’Assemblée générale a été très claire : les frontières ne peuvent être changées que par les négociations et les accords», a déclaré Tijjani Muhammad-Bande, président de la 74è session de l’Assemblée générale, lors d’une conférence de presse virtuelle. Tout en soulignant que pour l’organe le plus représentatif de l’organisation des Nations-Unies, la solution de deux Etats au conflit israélo-palestinien reste la solution de choix pour apporter la paix et la stabilité dans la région, affirmant que «rien n’a changé» sur cette position.

De son côté, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait également appelé les autorités israéliennes à renoncer à ces mesures d’annexion unilatérales qui entraveraient les efforts diplomatiques actuels visant à créer les conditions à même de ramener Israéliens et Palestiniens à la table des négociations.

L’envoyé de l’ONU dans la région, Nickolay Mladenov, avait aussi estimé que le plan d’annexion israélien porterait «un coup dévastateur» à la solution à deux Etats et fermerait la porte à une reprise des négociations. «La menace persistante d’annexion par Israël de certaines parties de la Cisjordanie constituerait une violation des plus graves du droit international, porterait un coup dévastateur à la solution à deux Etats, fermerait la porte à une reprise des négociations et menacerait les efforts visant à faire progresser la paix régionale et nos efforts plus larges pour maintenir la paix et la sécurité internationales», a-t-il dit récemment devant le Conseil de sécurité.

De quoi demain sera-t-il fait ?