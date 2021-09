Mobilité durable : Allianz Maroc dans le tour de table d’EMOB

Allianz Maroc, filiale d’un leader mondial de l’assurance a finalisé son entrée officielle dans le capital d’EMOB, entreprise spécialisée dans les solutions de mobilité électrique durable devenant ainsi le second actionnaire de cette joint-venture aux côtés de l’opérateur industriel local Impérium Holding.

En effet, après avoir signé un protocole d’accord en 2019 pour lancer conjointement la distribution au Maroc de motos électriques, Allianz Maroc est aujourd’hui actionnaire à 33% du capital d’EMOB. Les 67% restants du capital appartiennent à l’opérateur industriel Impérium Holding. Cette recapitalisation permettra de développer davantage la commercialisation des solutions de micro-mobilité dans le pays, offrant ainsi à EMOB la possibilité d’accroître sa gamme de produits et d’être plus compétitive sur les tarifs proposés.

« Il s’agit ici d’une opportunité unique pour Allianz Maroc d’asseoir sa position de compagnie innovante et écoresponsable en soutenant la mobilité électrique durable et en créant des produits d’assurance dédiés et adaptés », déclare Joerg Weber, Administrateur Directeur Général d’Allianz Maroc. « La crise du COVID-19 impacte durablement notre rapport aux transports publics. À court terme, l’usage de ces derniers constitue une source d’inquiétude, poussant les consommateurs à envisager des alternatives de mobilité à usage privé », déclare Richard Attié, Directeur Distribution et Marketing d’Allianz Maroc. « À cet effet, EMOB et Allianz Maroc se positionnent à travers une offre exceptionnelle : Des véhicules électriques à deux roues à prix réduit, batterie à la location et assurance incluse ! », déclare Ali Meddeb, Head of Distribution d’Allianz Maroc.

Cette offre répond non seulement aux nouveaux enjeux de la micro-mobilité dans le contexte actuel mais elle est susceptible également de contribuer à l’amélioration de la sécurité routière et à la réduction de la pollution.

EMOB dispose d’un showroom de 450 m² à Marrakech, premier en son genre dédié à la commercialisation des motos électriques YADEA au Maroc. Pour couvrir l’intégralité du territoire, l’entreprise est en train de développer des partenariats de distribution avec des enseignes sur tout le Royaume. Elle travaille également sur le service de livraison au niveau de plusieurs villes en collaboration avec DELIVRECO, nouvel opérateur spécialisé dans la livraison écologique. « EMOB offre un moyen de transport simple, économique et écologique avec des coûts énergétiques réduits », résume Yasmine Hydra, Directeur Opérationnel d’EMOB. Les modèles EMOB affichent des tarifs compétitifs en comparaison avec les véhicules à combustion thermique. Pour ceux qui sont soucieux des problématiques liées à la batterie, une option location à des prix définitivement abordables est proposée, à partir de 13 DH par jour seulement pour le modèle de base.

« En vertu du contrat de location, nous prenons en charge la réparation ou le changement cet équipement sans frais en cas de perte de performance », explique Mohamed Aboudia, Responsable Commercial d’EMOB. Par ailleurs, les véhicules EMOB présentent l’avantage de frais de maintenance réduits en comparaison avec les véhicules à combustion thermique.

Pour ce qui est du temps de chargement, il est de 3H au niveau de n’importe quelle prise de courant 220v pour une autonomie de 50 Km. Pour assurer les véhicules commercialisés par EMOB, Allianz Maroc a développé une offre assurancielle complète et exclusive. « C’est une assurance intégrale incluant des couvertures Dommages et Individuelle Accident pour la première fois et en totale exclusivité au Maroc pour des cyclomoteurs électriques de petite cylindrée destinés au Grand Public », précise Younes Tairi, Directeur Adjoint en charge la Souscription Automobile chez Allianz Maroc. L’offre comprend une assurance Responsabilité Civile 30% moins chère en comparaison avec les véhicules à combustion thermique. « La tarification RC se base exclusivement sur la vitesse du cyclomoteur. Pour les véhicules dont la vitesse est inférieure ou égale à 60 KM/H, vous pouvez être assuré à partir de 524,89 DH TTC/an », explique Y. Tairi. De plus, une couverture systématique de la Protection Juridique ainsi que la Protection du Conducteur et des Personnes Transportées sont acquises dès la souscription à la Responsabilité Civile.

Des garanties complémentaires sont disponibles pour la protection du véhicule : Incendie, Vol et Dommage Collision. Enfin, pour plus de simplicité dans la gestion des sinistres, les clients d’Allianz Maroc ont accès à un seul numéro, le 5656, pour la déclaration et le suivi des dossiers relatifs à leurs accidents.