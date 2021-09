Mobilité électrique : L’Opel Rocks-e sera produit au Maroc

Le 25 août, le constructeur automobile allemand Opel, une marque du groupe Stellantis, a dévoilé la toute nouvelle Opel Rocks-e, sa première solution de mobilité urbaine durable (SUM). Le nouveau véhicule électrique répond à l’évolution des besoins de mobilité et a été conçu en collaboration avec le Africa Technical Center basé à Casablanca.

L’Opel Rocks-e sera produite au Maroc dans l’usine Stellantis de Kénitra qui produit déjà les PEUGEOT 208 et Citroën AMI. Pour Samir CHERFAN, Chief Operating Officer, Stellantis Moyen-Orient et Afrique : « Stellantis au Maroc se positionne comme un important contributeur à la filière automobile du pays. La production d’Opel Rocks-e bénéficiera d’un écosystème de fournisseurs locaux et d’une équipe talentueuse et diversifiée au Africa Technical Center et à l’usine de Kenitra».

Le nom de « Rocks » est historique chez le constructeur allemand. Jusqu’à tout récemment, l’Opel ADAM Rocks et l’Opel KARL Rocks ont apporté une touche particulière à la marque grâce à des équipements exceptionnels et des options tout-terrain qui facilitent la conduite quotidienne dans la « jungle urbaine ». Le nouvel Opel Rocks-e est encore plus adapté aux villes. Purement électrique, sans émissions et presque silencieux, le nouveau modèle est bon pour l’esprit aussi bien que pour l’environnement.

« Billet d’entrée intelligent » pour la mobilité électrique, Opel Rocks-e offre une portée allant jusqu’à 75 kilomètres selon le WLTP1 avec une vitesse qui peut atteindre jusqu’à 45 km/h. Cela en fait un modèle idéal pour la circulation quotidienne en ville – non seulement pour les jeunes conducteurs, mais aussi pour ceux qui veulent se déplacer sans émissions et ne veulent pas passer beaucoup de temps à chercher une place de parking à leur destination. Le début des commandes sera lancé d’abord en Allemagne et d’autres marchés suivront en 2022.