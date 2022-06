Mobilité : Stellantis lance un « Forum sur la liberté de mouvement »

Stellantis vient d’annoncer la création du « Forum sur la liberté de mouvement », une réunion annuelle de contributeurs engagés à résoudre les problèmes dans une approche basée sur des faits afin d’identifier la façon d’apporter une mobilité propre, sûre et abordable pour la société et faire face aux enjeux du réchauffement climatique.

Le « Forum sur la liberté de mouvement », prévu pour début 2023, réunira un ensemble diversifié d’experts travaillant avec agilité dans un but commun, afin de trouver des solutions, en adoptant une analyse à 360° des différentes problématiques. « Les défis environnementaux qui nous attendent, associés à un environnement opérationnel en évolution rapide, nécessitent une approche à 360 degrés efficace, globale et inclusive impliquant tous ceux qui souhaitent contribuer à la construction d’une mobilité durable », a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « Nous avons l’intention de créer un forum public dans lequel les contributeurs pourront se réunir pour aborder les questions clés entourant le débat sur la mobilité décarbonée et proposer des prochaines étapes concrètes que nous pourrons entreprendre ensemble. L’accès à une mobilité propre, sûre et abordable pour les citoyens du monde entier est en jeu. »

Ledit Forum sera planifié et coordonné par un conseil consultatif d’experts représentant diverses parties prenantes de notre activité, notamment des fournisseurs de mobilité et de technologies, des universitaires, des politiciens, et des scientifiques. Dans le cadre de cette initiative, Stellantis annonce qu’elle cessera d’être membre de l’Association des Constructeurs Automobiles Européens (ACEA) d’ici la fin de cette année.