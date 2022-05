Modèle économique : La souveraineté industrielle, enjeu stratégique selon R. Mezzour

Intervenant lors de cette rencontre, organisée lundi à Kénitra, sous le thème: « Un nouveau modèle de formation d’ingénieurs pour un nouveau modèle industriel », le ministre a mis en exergue les enjeux de la souveraineté industrielle comme étant la clé de voûte du développement durable, rappelant dans ce sens, le discours royal à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 1ère année législative de la 11ème législature dans lequel le Souverain a mis l’accent sur l’importance de la souveraineté industrielle.

A cet égard, le Plan de relance industrielle (PRI) 2021-2023 a été lancé pour confirmer la place industrielle du Royaume et conquérir de nouveaux marchés, a assuré R. Mezzour, ajoutant que ce plan vise, en outre, à améliorer la compétitivité du Royaume et à le positionner comme base industrielle décarbonée.

L’industrie marocaine est structurée autour de 54 écosystèmes industriels, où l’automobile et l’aéronautique occupent une place importante, a assuré le ministre, révélant que, grâce aux compétences marocaines, l’industrie automobile est devenue le 1er secteur exportateur du Maroc, avec 700.000 voitures en termes de capacité de production, plus de 250 entreprises automobiles installées et plus de 400.000 voitures produites en 2021.

De son côté, Mohamed Chafik El Idrissi, directeur de l’ENSAK, a mis en valeur « l’organisation complète » de cet évènement par les étudiants, affirmant, toutefois, que l’École assure une aide dans le montage et la réalisation des prototypes de projets, exposés à cette occasion. En raison de la proximité de la zone franche dédiée à l’industrie automobile, l’École s’implique totalement dans ce secteur, a-t-il assuré à la presse, poursuivant que ce secteur attire beaucoup d’investisseurs et suscite l’intérêt des étudiants de l’ENSAK.

D’autre part, M. El Idrissi s’est félicité de la reprise de l’organisation de cette journée, suspendue pendant deux ans en raison de la pandémie du Covid-19. Cette édition, lancée à l’initiative des élèves ingénieurs relevant du Club Mécatronique de l’ENSAK, a pour but d’initier les étudiants, à travers des workshops instructifs, à l’industrie en général, et à la mécatronique en particulier et de permettre aux adhérents de mettre en pratique et de présenter leurs projets réalisés devant une audience mixte du domaine. Elle ambitionne d’être un espace de discussion pour le renforcement de la formation dans les secteurs industriels, et une occasion de développer et approfondir le contact entre les parties intéressées par la thématique proposée. Lors de cette rencontre, il a été procédé à la présentation des projets techniques réalisés par les adhérents. Des ateliers thématiques sur la performance des entreprises du secteur automobile au Maroc ont également été programmés lors cette manifestation.