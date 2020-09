Mohammedia sous cloche jusqu’à lundi

Ainsi, pour se déplacer de et vers Mohammadia, il est indispensable d’avoir une autorisation délivrée par les services compétents, indique un communiqué de presse. Par ailleurs, les autorités ont interdit tous les rassemblements dans les différents espaces publics, alors que les commerces, les grandes surfaces et les fast-foods devront fermer à 22h00, les restaurants classés à 23h00, ainsi que les jardins publics, outre la poursuite de fermeture des plages, la fermeture des salles de jeux et de sport et des terrains de proximité.

Il a été aussi décidé de réduire de 50 pc la capacité d’accueil des moyens de transport public (taxis et bus) et d’interdire l’accès des bus à Mohammadia en provenance de Casablanca. Les autorités ont également décidé de procéder à un contrôle rigoureux en matière de respect du port du masque et de la distanciation physique, et de verbaliser tout contrevenant, conformément aux sanctions en vigueur prévues par la loi.

Il a été également décidé la fermeture des quartiers qui connaissent un grand nombre de cas du covid-19, alors que les déplacements dans ces quartiers requiert une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales compétentes, à des fins professionnelles, humanitaires et sanitaires, avec fermeture des commerces, cafés, et restaurants à 20h00 et fermeture des marchés de proximité à 16h00, outre la fermeture des hammams et des salons d’esthétique.

Ces mesures restent en vigueur durant toute la semaine et pourraient être prolongées suivant l’évolution de la situation épidémiologique, fait savoir la même source.

Pour ce qui est du secteur de l’enseignement, il a été décidé de poursuivre l’enseignement présentiel sur la base de la décision des parents et tuteurs des élèves, de suivre la situation épidémiologique dans chaque établissement scolaire et de prendre les décisions qui s’imposent.

Les autorités de la ville appellent l’ensemble des citoyens à la vigilance et à respecter les mesures préventives pour lutter contre le Covid-19.