Moins de cas de Covid-19 dans le pays

Douze cas ont été en effet recensés dans la région de Casablanca-Settat, cinq à Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, deux à Fès-Meknès et à Rabat-Salé-Kénitra et un seul cas à Marrakech-Safi, à Béni Mellal-Khénifra et à Souss Massa, a précisé Dr Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d’urgence au ministère de la santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à mercredi à 18H00, à 4.978 avec 97 nouvelles rémissions, soit un taux de guérison de 65,5%, a-t-il encore précisé.

Le directeur a en outre relevé que le nombre de décès s’est stabilisé à 202, puisqu’aucun nouveau décès n’a été recensé dans les dernières 24 heures, notant que le taux de létalité est resté stable à 2,7%.

S’agissant des cas d’infection actifs, ils sont au nombre de 2.421, soit un taux de 6,7% pour chaque 100.000 habitants, a conclu M. Mrabet.