Mondial 2022/Lions de l’Atlas : V. Halilhodzic fait son choix : Hakim Ziyech toujours boudé…

La sélection nationale recevra le Soudan le 12 novembre à Rabat, avant d’affronter la sélection guinéenne le 16 du même mois à Casablanca, a précisé la Fédération Royale Marocaine de Football dans un communiqué.

Auteurs d’un parcours sans faute, les Lions de l’Atlas, leaders avec 12 points, avaient déjà assuré leur qualification pour le dernier tour qualificatif au mondial au Qatar après avoir signé quatre victoires en autant de rencontres.

Ainsi, les gardiens retenus sont Yassine Bounou (Séville FC), Anas Zniti (Raja Casablanca) et Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca).

Quant aux défenseurs, il s’agit de Soufiane Chakla (Villareal), Jawad El Yamiq (Real Valladolid), Ghanem Saïss (Wolverhampton) et Nayef Aguerd (Stade Rennais).

Quatre arrières latéraux ont été retenus, il s’agit d’Achraf Hakimi (PSG), Sofiane Alakouch (FC Metz), Souffian El Karouani (NEC Nijmegen) et Adam Massina (Watford).

Les milieux de terrain sont Fayçal Fajr (Sivasspor), Soufiane Amrabat (Fiorentina), Aymane Barkok (Frankfort), Youssef Maleh (FC Sassuolo), Ilias Chair (Quenns Park Rangers) et Imran Louza (Watford).

Pour les attaquants enfin, ont été retenus Soufiane Boufal (Angers SCO), Achraf Bencharki (Zamalek), Munir Haddadi (FC Séville), Youssef En-Nesyri (FC Séville), Ryan Mmaee (Ferencvárosi TC) et Ayoub El Kaabi (Hatayspor).