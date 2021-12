Monétique : Renforcement du paiement sans contact

Dans le cadre de ses prévisions, le CMI anticipe une amélioration de l’activité de paiement en ligne de (+71,4% 110 millions de transactions (en montant à 46 Mrds DH) à fin 2021 et +40% à 53 Mrds DH en 2022. Sur un autre registre, à fin novembre, plus de 60% des cartes bancaires marocaines incluent la formule de paiement sans contact, soit une hausse de +28% par rapport à la même période en 2020.

Dans ce sillage, les opérations de paiement sans contact devraient afficher une croissance de +45% du d’ici fin décembre et de +50% en 2022. Afin d’accompagner cet engouement, les Banques et les autres émetteurs de cartes de paiements devraient continuer de produire des cartes bancaires intégrant la technologie NFC afin d’atteindre 100% de couverture dans un futur proche.

Enfin, la Tokénisation de la carte bancaire sera le prochain virage majeur de renforcement du paiement intelligent. Cette technologie devrait permettre au consommateur d’utiliser un alias de numéro de carte traditionnelle afin de payer par smartphone de façon rapide et sécurisée.