Monkeypox : Pas de trace au Maroc

Le ministre de la Santé a confirmé à notre confrère Hespress que jusqu’à présent, le pays est épargné par ce virus, et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, notant qu’il existe une similitude entre le Monkeypox et d’autres maladies. Ajoutant que ce virus, qui appartient à la famille de la variole, n’est pas préoccupant, selon les données fournies par l’Organisation mondiale de la santé. Pour rappel, les trois cas suspects sont apparus à Casablanca, Beni Mellal et Ain Harouda.

En dépit des assurances du ministre, la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies affiliée au ministère de la santé et de la protection sociale, en coordination avec les structures sanitaires, publiques, privées et militaires, a dévoilé les principaux points du plan national de surveillance et de riposte contre la variole du singe (Monkeypox).