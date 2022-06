Moral des patrons : 52% des chefs d’entreprises confiants dans l’avenir

Pas moins de 52% des dirigeants marocains semblent aujourd’hui plutôt confiants dans leur entreprise et optimistes car ils ont su adapter leurs organisations avec les leçons de la crise sanitaire, sans pour autant rompre avec le monde d’avant, explique Tectra dans son baromètre sur le moral des chefs d’entreprise.

En outre, 94% des dirigeants estiment que la reprise économique reprendra son rythme de croissance antérieure après une année ou plus, relève l’enquête, précisant que 63% des dirigeants pensent que la reprise se fera de manière très progressive et lente pendant plusieurs mois.

Par ailleurs, 50% des dirigeants estiment que cette crise sanitaire est à la fois une opportunité et une menace, révèle l’enquête, ajoutant que 31,6% trouvent que cette crise sanitaire leur a permis de faire évoluer leur organisation, leurs modes de management et 26,3% pensent qu’elle leur a permis de capitaliser sur de nouveaux clients et de développer leur stratégie de fidélisation et de rétention. En matière d’évolution d’entreprise, 36,8% des dirigeants estiment une progression de plus de 10% par rapport à l’année précédente, tandis que 21,1% pensent avoir une progression identique à 2021.

L’enquête fait ressortir aussi que la concurrence constitue le principal frein de développement de l’entreprise pour 52% des dirigeants, devant les coûts et prix élevés (26%), les réglementations spécifiques (21%) et les difficultés de recrutement (16%). En termes d’évolution d’effectifs, 47% des chefs d’entreprises souhaitent maintenir les effectifs actuels, 42% souhaitent faire appel à des sociétés de travail temporaire, tandis que 42% ont l’objectif d’augmenter leurs effectifs.

« Les chefs d’entreprise, même s’ils confessent une année souvent difficile, se veulent résolument optimistes pour l’avenir de leur entreprise. Pour cela ils misent avant tout sur les hommes et les équipes qu’ils considèrent comme un maillon essentiel de toute stratégie innovante », fait remarquer Tectra. Toutefois, leur plus grand obstacle reste le manque de temps et de prise de recul, qui leur fait cruellement face aux nombreux défis qui font sens à leurs yeux: l’innovation, le développement durable et le recrutement de talents, relève la même source.

Cette étude a été réalisée par Tectra du 1er Février au 28 Mars 2022 auprès d’un échantillon représentatif de 140 chefs d’entreprise de plus de 20 salariés. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas sur les critères suivants : taille de l’entreprise et secteur d’activité.