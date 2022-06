Moroccan Consumer Days 2022 : Tenue de la première édition des RDV du Made In Morocco

Tenu sous le label Les RDV du Made In Morocco, et placé sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, cet évènement d’envergure a pour objectif de lancer le débat autour de l’importance du made in morocco, à travers un cycle de conférences-débats dont la première journée sera tenue le lundi 27 juin 2022 à Casablanca, sous le thème : « Les marques marocaines, pilier de la souveraineté économique ».

Pour les organisateurs, dans un contexte international de plus en plus agité et incertain, il devient aujourd’hui évident, voire indispensable, de renforcer la résilience économique en s’appuyant sur les acteurs nationaux. La crise du Covid-19 a montré que la sécurité alimentaire, par exemple, passe d’abord par l’existence d’un tissu de producteurs locaux et d’un vivier de marques nationales à même d’assurer l’approvisionnement régulier et sain des marchés.

Au niveau financier, l’existence d’un secteur bancaire fort et engagé aux côtés des grandes causes nationales a permis de relever le défi de la cohésion sociale et de venir à l’aide aux couches les plus vulnérables, ce qui a permis d’absorber le choc de la Covid sans trop de dégâts. Le même raisonnement peut être tenu quel que soit le secteur analysé et le marché étudié : télécoms, santé, industrie, etc. C’est dire l’importance de promouvoir les marques nationales et le made in morocco, à la fois pour sécuriser la consommation locale mais aussi dans l’objectif de renforcer la compétitivité des entreprises marocaines, dans la perspective de conquérir de nouveaux marchés à l’export.

La guerre russo-ukrainienne est là pour appuyer ce diagnostic et accentuer l’urgence d’ériger la promotion du made in morocco en priorité nationale. Des officiels, des chefs d’entreprise et des experts seront ainsi invités à livrer leur expertise et vision en la matière dans un cadre ouvert et participatif, animé par la volonté de servir les grandes causes du pays et de ses entreprises.