Morocco Futur Leaders: Les Américains jettent leur dévolu sur Dakhla

«Morocco Future Leaders s’étale sur cinq mois et comprend une série de formations présentielles et virtuelles visant à accompagner 20 jeunes participants locaux, pour devenir des leaders performants au sein de leurs communautés», indique un communiqué de l’ambassade US.

«L’objectif de ce programme exceptionnel est d’apporter un soutien à la prochaine génération de jeunes leaders civiques marocains», a déclaré Davida MacDonald, attachée culturelle de l’ambassade. «En renforçant leurs compétences en communication et en leadership, ils deviennent des meneurs encore plus performants au sein de leurs communautés», a-t-elle ajouté.

Les sessions de formation ont lieu les 5, 6 et 7 mars à Dakhla, et fournissent aux participants une introduction complète aux compétences essentielles de leadership, nécessaires pour diriger des personnes et des équipes.

À l’issue de l’atelier, les participants auront acquis un sens approfondi du leadership. Ils apprendraient également à impliquer les jeunes dans la société civile et à mieux comprendre leur propre style de leadership naturel, les préparant à la prochaine étape de leur carrière, note le communiqué.

En étroite coordination avec l’ambassade des États-Unis, et suite à un appel à candidatures, l’Association Anoual a sélectionné les 20 jeunes leaders de la région de Dakhla Oued Ed-Dahab en fonction de leur potentiel de leadership et de leur engagement envers leurs communautés. Les participants ont entre 18 et 30 ans. Le programme MFL en est à sa troisième édition, conclut le communiqué.

Par ailleurs, l’ambassade US ne perd de vue le Nord du Royaume. Ainsi, l’Initiative de partenariat au Moyen-Orient (MEPI), a accordé une subvention de près de 1,4 MDH (163 000 dollars US) au Center for Entrepreneurship and Executive Development (CEED Maroc) et ce, au profit du projet CEED Grow à Tanger.

Ce projet offre à 30 petites et moyennes entreprises (PME) à Tanger, nouvelles et existantes, des possibilités de formation, de mentorat et de réseautage sur une période de 21 mois, afin de mettre à leur disposition un savoir-faire, à travers une formation pratique de renforcement des capacités, et de leur garantir l’accès aux marchés, grâce à des opportunités de réseautage, ainsi qu’à des ressources financières, à des investisseurs et à des opportunités de financement.

«A travers ce programme, nous visons à encourager et à promouvoir l’entrepreneuriat à Tanger, et ce en accordant une subvention de 163 000 USD, afin d’investir dans l’écosystème entrepreneurial de la ville», a indiqué, vendredi, David Greene, chargé d’affaires de l’ambassade US au Maroc, dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre avec les bénéficiaires dudit programme.

Cette initiative a pour but d’encourager la croissance économique au Maroc, notamment à Tanger, a-t-il ajouté, notant qu’elle ambitionne également d’aider les jeunes entrepreneurs marocains à réussir leurs projets, pour créer ainsi de l’emploi.

CEED a été développé sur la base d’un modèle où les entrepreneurs partagent leurs expériences, s’aident à relever les défis et développent une confiance entre les membres du réseau. Il vise ainsi à accélérer la croissance des PME et à fournir aux entrepreneurs des possibilités de mentorat, de formation et de conseils pratiques, tout en leur facilitant l’accès à de nouveaux marchés et au financement, outre la promotion de la culture entrepreneuriale.

L’Initiative de partenariat au Moyen-Orient œuvre au Maroc depuis plus de 10 années.