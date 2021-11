« Morocco Now » : Road show en Inde du 26 novembre au 1er décembre

Organisées en partenariat avec l’ambassade du Maroc en Inde dans le cadre de la promotion de la plateforme Maroc, les rencontres ont comme objectif d’identifier des projets d’investissement indien au Maroc, indique l’AMDIE dans un communiqué. Une série de rendez-vous avec des investisseurs et opérateurs indiens, ainsi que des réunions de haut niveau entre la délégation marocaine et des institutions indiennes, dans les 3 pôles majeurs de l’Inde (Bangalore, Mumbai, New Delhi) sont prévus, fait savoir la même source.

« Le Maroc et l’Inde présentent de très forts potentiels industriels et deux plateformes complémentaires. En effet grâce à ses 54 accords de libre-échange, le Maroc offre un accès direct aux marchés africain, européen, américain et britannique avec une grande capacité de réactivité notamment avec l’Europe, à l’image du rôle joué par l’Inde en Asie », explique Youssef El Bari, Directeur Général de l’AMDIE, cité par le communiqué. Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, se fixe comme objectif de soutenir et de consolider sa collaboration avec l’Inde, rappelle l’AMDIE.

Ces rencontres sont ainsi l’occasion de présenter aux opérateurs indiens la nouvelle marque de promotion de l’investissement et de l’exportation, « Morocco Now », qui se définit comme la plateforme à l’épreuve du futur pour investir et exporter dans le monde entier et qui repose sur 4 atouts : Durable: productions décarbonées (37% de la capacité électrique basée sur les énergies renouvelables en 2020 / objectif de 52% en 2030) et empreinte carbone limitée grâce à la proximité avec Europe, USA, Afrique et Grande Bretagne. Compétitive : accès à 1 milliard de consommateurs avec des coûts de production compétitifs, des infrastructures de premier plan, une main d’œuvre jeune et qualifiée et des mesures favorables à l’investissement. Gage de succès : des réussites prouvées – Tanger Med, les clusters automobile et aéronautique, les partenariats avec des investisseurs étrangers de premier plan comme le groupe Tata, Renault, Stellantis, Boeing, Siemens Gamesa…. Et Agile : qualité inscrite dans l’ADN marocain, particulièrement remarquée dans la gestion de la crise Covid et facilitée dans les relations avec l’Europe par la proximité géographique et culturelle.

Les opérateurs indiens présents au Maroc comme Varroc Lighting Systems, Steel Strip Wheels, Mahindra & Mahindra (M&M), Tata Hispano Motors Carrocera, Indian Motors, Sun Pharmaceuticals Morocco, témoignent de l’attractivité et de la compétitivité de cette plateforme industrielle. Outre les investissements, les échanges commerciaux sont également un levier de développement de la coopération entre le Maroc et l’Inde.

Pour rappel, après un bond de 40% en 2018 comparé à 2017 et 2016, les échanges commerciaux entre l’Inde et le Maroc se sont stabilisés autour de 2 millions de dollars en 2019 et 2020. L’Inde est le 4ème client du Maroc au titre du premier semestre 2021 et son 13ème fournisseur.