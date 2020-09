Moscou alerte sur une attaque chimique en Syrie

«Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit a reçu des informations sur la préparation par le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Cham* d’une provocation avec utilisation de substances toxiques dans la partie sud de la zone de désescalade d’Idlib», a déclaré Alexandre Grinkevitch contre-amiral russe.

Pour rappel, Bashar al-Jaafari, représentant syrien à l’ONU, avait déclaré depuis New York que l’exhumation du dossier des armes chimiques n’a plus de sens. Damas, rappelle-t-il, s’est définitivement débarrassé de ses stocks d’armes chimiques. Ces dernières servaient de facteur de dissuasion contre Isarël.

Cette fébrilité constatée auprès des djihadistes qui squattent une bonne partie du Gouvernorat d’Idlib, zone limitrophe de la Turquie, intervient au moment où l’armée israélienne a multiplié ses attaques contre des positions syriennes.

La défense aérienne syrienne a déjoué une agression israélienne visant la ville d’Alep, a rapporté vendredi 11 septembre la télévision d’Etat syrienne.

«À 01H30, l’ennemi sioniste a mené une agression aérienne, visant les environs de la ville d’Alep avec des salves de missiles», rapporte l’agence Sana qui cite une «source militaire».

L’armée syrienne a réussi, grâce à sa DCA, à détruire plusieurs missiles israéliens avant que ceux-ci n’atteignent leur cible, ajoute-t-on de même source.

Une source sécuritaire régionale a déclaré qu’Israël augmentait le nombre de ses raids contre la Syrie alors que l’attention du monde et de la région, y compris de la Syrie, était distraite par la pandémie de coronavirus et le feuilleton de la normalisation entre des pétromonarchies et l’entité sioniste, dans le droit file du fumeux «Deal du siècle».