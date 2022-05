Moscou bascule vers Pékin : Avec l’Occident, le charme est rompu, affirme S. Lavrov

D’après le chef de la diplomatie russe, même si les pays occidentaux envisageaient de relancer leurs relations avec la Russie, Moscou y réfléchirait «sérieusement» et se poserait la question suivante : «En avons-nous besoin ou non ?»

Interrogé lundi 23 mai dans le cadre du projet «100 questions au leader», le ministre russe des Affaires étrangères a ainsi expliqué que la Russie était «actuellement en train de créer quelque chose qui est bien plus qu’une substitution des importations», soulignant que le virage économique de Moscou vers l’Asie s’inscrivait dans la durée. «Nous devons cesser de dépendre de l’approvisionnement de quoi que ce soit en provenance de l’Occident pour assurer le développement des industries critiques pour la sécurité, l’économie et le secteur social de notre Patrie. Nous ne compterons que sur nous-mêmes et sur les pays qui ont prouvé leur fiabilité et qui ne « dansent pas sur l’air de quelqu’un d’autre »», a-t-il déclaré. «Il se trouve que l’Eurasie est en train de devenir la région la plus prometteuse du monde. Il nous faut nous occuper de son développement, non pas en utilisant les instruments d’autres comme le dollar, le système de messagerie financière SWIFT, mais en créant nos propres instruments. Ce n’est pas si difficile à faire», a poursuivi le haut diplomate, précisant que la Russie augmentait déjà de manière significative la part d’échanges commerciaux réalisés dans les monnaies nationales de ses partenaires, que ce soit la Chine, l’Inde, l’Iran ou encore dans le cadre de l’Union économique eurasiatique.

«Oui, c’est un défi. Il faut s’impliquer beaucoup plus activement dans le développement de notre pays. Mais c’est à la fois un énorme avantage et une opportunité», a insisté S. Lavrov. Le diplomate n’a toutefois pas définitivement fermé la porte aux occidentaux, bien que l’interstice d’un partenariat semble de plus en plus étroit. «Si les pays occidentaux reviennent à la raison et nous offrent quelques formes de coopération, nous prendrons une décision.»

Du point de vue de Moscou, l’évidence à l’heure actuelle est de tisser des liens forts avec Pékin. «Maintenant que l’Occident prend la position du dictateur, nos liens économiques avec la Chine se développeront encore plus rapidement. En plus des revenus directs dans le budget de l’Etat, cela nous donne la possibilité de mettre en œuvre les projets du développement de l’Extrême-Orient et de la Sibérie orientale.» Pour le responsable russe, il s’agit d’une opportunité pour la Russie de réaliser son potentiel «dans le domaine des hautes technologies, y compris dans l’énergie nucléaire, mais aussi dans un certain nombre d’autres domaines».