Moscou et Amman face à la stabilisation en Syrie : Entente entre V. Poutine et Abdallah II

V. Poutine a déclaré que les relations entre la Russie et la Jordanie se sont développées dans tous les domaines d’intérêt mutuel.Il a ajouté que les deux parties discuteront également de la coopération bilatérale ainsi que de la situation en Afghanistan et en Syrie.Il a également souligné la nécessité de résoudre le conflit israélo-palestinien.

Abdallah II a quant à lui déclaré qu’il était convaincu que la Russie et la Jordanie pouvaient jouer un rôle stabilisateur en Syrie.

« Il est dans l’intérêt de la Jordanie d’ouvrir ses bras à la Syrie », a pour sa part déclaré l’ancien vice-Premier ministre jordanien, Mamdouh al-Abadi, en soulignant que la fermeture de la frontière avec la Syrie a porté un « coup économique » pour la Jordanie.« Notre position précédente a nui à la Jordanie, le pays a été assiégé, surtout économiquement, par la fermeture de ses frontières et l’importation de marchandises plus chères en raison de la récente augmentation des frais de transport »,a-t-il affirmé, rapporte le site iranien PressTV.

Les relations entre la Jordanie et la Syrie se sont détériorées en 2011, suite au déclenchement de la guerre en Syrie. Damas a accusé Amman d’entraîner et d’armer des combattants et de faciliter le passage des forces terroristes. D’où la rupture des relations officielles entre les deux pays conduisant à l’expulsion de l’ambassadeur syrien d’Amman.Ayant implicitement appelé à la destitution du président syrien dans une interview au Washington Post en 2017, Abdallah II a fait marche arrière en juillet dernier; déclarant dans une interview à CNN que Bachar al-Assad et son gouvernement resteront longtemps en Syrie, il a appelé à un dialogue coordonné avec les responsables de Damas.