Moscou face au casse-tête syrien : Un engagement à moitié…

« Nous sommes préoccupés par l’augmentation des activités des groupes terroristes, l’augmentation de l’activité de Daech et des actes de provocation perpétrés contre des représentants des forces de sécurité syriennes », a déclaré A. Lavrentiev avant le début des pourparlers dans le cadre de la plate-forme d’Astana.

Un nouveau cycle de pourparlers de la Troïka d’Astana sur le règlement de la situation en Syrie, le 17ème se déroule à Noursultan, capitale du Kazakhstan ces 21 et 22 décembre.

Le représentant du président russe a ajouté que « les groupes terroristes sont devenus plus actifs, non seulement dans le nord de la Syrie, mais aussi pratiquement dans tout le pays », notant que « par conséquent, nous envisageons de discuter des options détaillées pour intensifier la lutte contre les groupes terroristes, et pour combiner les efforts de toutes les parties concernées, je crois que ce n’est qu’ensemble que nous pouvons faire face à ce mal. »

Ankara n’a pas attendu longtemps pour signifier sa réponse. En bombardant des localités dans le nord syrien. Des civils, dont des enfants, ont été tués et blessés dans ce massif bombardement aux canons.

En face, Israël persiste de son côté dans ses menaces, mais aussi ses agressions contre la Syrie. Désormais, ses raids ne visent plus seulement les alliés iraniens et libanais de Damas, mais aussi les positions de l’armée syrienne. Le dernier raid contre le port de Lattaquié démontre si besoin est les limites de l’aide militaire russe apporté à son allié syrien.

La question qui se pose dès lors serait de savoir si Moscou entend revoir sa politique syrienne qui s’avère conciliante aussi bien à l’égard de la Turquie qu’à l’endroit d’Israël.