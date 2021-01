Moscou se retire du traité « Ciel Ouvert »

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé via un communiqué de presse publié ce 15 janvier, entamer son retrait du traité Ciel ouvert que les Etats-Unis avaient quitté fin novembre. Ce texte permet de vérifier la réalité des limitations des armements des pays signataires. Déplorant les «dommages» causés à «l’équilibre» de ce texte par le retrait américain, Moscou déplore en outre que ses «propositions concrètes correspondant aux dispositions fondamentales du traité», visant à «maintenir sa viabilité dans les nouvelles conditions», n’aient pas «reçu le soutien des alliés américains».

Baptisé «Open skies» en anglais, le traité permet des vols d’observation militaire au-dessus des territoires des pays signataires.

Pour justifier leur retrait, Washington avait accusé Moscou de ne pas respecter les dispositions du texte. De son côté, la Russie avait dit vouloir «des garanties fermes que les Etats restant dans le traité rempliront leurs obligations, d’une part, de s’assurer qu’il n’y a pas d’obstacles à l’observation de leur territoire et, d’autre part, de s’assurer que les photographies des vols de reconnaissance ne sont pas transférés vers des pays tiers non signataires de l’accord». En effet, si le retrait américain empêchait Washington d’effectuer des vols d’observations non armés au-dessus du territoire russe ou de celui des autres pays signataires du traité «Ciel ouvert», il restait possible que les Etats-Unis réclament à ses alliés signataires de l’OTAN de lui transmettre des photographies aériennes de la Russie.