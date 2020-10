Moscou s’implique dans le brasier du Haut Karabakh

La présidence russe a annoncé dans un communiqué qu’à l’issue de discussions téléphoniques entre V. Poutine et les dirigeants arménien et azerbaïdjanais, le président russe a invité les chefs de la diplomatie d’Arménie et d’Azerbaïdjan à se rendre à Moscou ce 9 octobre pour une rencontre avec Sergueï Lavrov, patron de la diplomatie russe.



«Après une série de négociations téléphoniques avec le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev et le Premier ministre de la République d’Arménie Nikol Pachinian, le président russe appelle à mettre fin aux hostilités dans la zone du conflit du Haut-Karabagh pour des raisons humanitaires afin d’échanger les corps des morts et de procéder à un échange de prisonniers», a-t-on pu lire. Les discussions doivent selon ce communiqué porter sur ces questions.

Il n’y avait pas de réaction immédiate d’Erevan et de Bakou pour savoir si les chefs de la diplomatie des deux pays avaient accepté l’invitation de Moscou. Le ministre des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan, Ceyhun Bayramov, était à Genève le 8 octobre pour rencontrer le Groupe de Minsk de l’OSCE (Russie, France, Etats-Unis), chargé de la médiation internationale sur ce conflit vieux de plus de 30 ans. Rien n’a filtré de cette rencontre. Le chef de la diplomatie arménienne devait lui être reçu le 12 octobre à Moscou par son homologue russe, Sergueï Lavrov.