MUTANDIS : Trend haussier

Par activité, les ventes du segment détergents affichent un repli de -3% à 170 MDH comparativement au T3 2020 (+1% pour les marques propres et -2% en volume). Cette progression est notamment portée par le CA des poudres main et le nettoyant ménager MATIC (+6% vs le T3 2020) compensée par une dégradation des ventes des marques de tiers (-48%).

En séquentiel, le segment affiche une hausse de +8% avec un effet volume positif de +10% ; 9 S’agissant des produits de la mer, les ventes globales s’apprécient de +24% à 131 MDH compte tenu d’un T3 2020 marqué par la fermeture des usines dans un contexte de crise sanitaire. Les ventes des produits accessoires progressent de +77% comparativement au T3 2020 consécutivement à une hausse des captures enregistrée par les bateaux RSW du Groupe. Le chiffres d’affaires de bouteilles alimentaires enregistre, quant à lui, une hausse de +12% à 68 MDH par rapport au T3 2020 reflétant un retour progressif aux volumes d’avant crise (+9% en volume). Pour les Jus de Fruits, les revenus au T3 2021 restent stables par rapport à la même période en 2020 avec un CA marque propres en hausse de +3% (+2% en volume). A fin septembre, le segment affiche une hausse de +9% des ventes marques propres.

Enfin, le T3 2021 consolide 2 mois de chiffres d’affaires de la marque SEASON avec des ventes mensuelles de la gamme seraient conformes aux prévisions pour l’année 2021. Pour le Groupe et sur le seul T3 2021, le chiffre d’affaires consolidé se bonifie de +30% à 467 MDH comparativement au T3 2020.

En termes d’investissements, le Groupe a mobilisé 39 MDH dont 4 MDH portant sur de nouveaux projets contre 50 MDH à fin septembre 2020. Au volet bilanciel, l’endettement net du Groupe s’élève à 788 MDH contre 366 MDH dont 406 MDH de dette portant sur l’acquisition de SEASON BRAND.

Au volet des perspectives, le troisième trimestre témoigne de la stabilisation progressive du marché des détergents et le retour à la normale des boissons (bouteilles et jus) tandis que les produits de la mer bénéficieraient d’un meilleur approvisionnement. Selon le Management, les ventes 2021 devraient être en nette améliorations portées par les revenus de SEASON BRAND aux USA. Toutefois, les marges opérationnelles du Groupe devraient se maintenir en deçà de la normale, en raison de la poursuite de la flambée des prix des matières premières et des coûts logistiques. Ainsi, le Groupe a annoncé avoir entamé une hausse des prix de vente sur les gammes qui devrait être graduelle avec pour objectif un retour à la normale au S2 2022.