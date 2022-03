N. Amrabat se paie l’égo du coach des Lions de l’Atlas : V. Halilhodzic en prend pour son grade !

«Il ne tire pas le maximum de ce groupe à cause de son entêtement et de son énorme ego», a confié N. Amrabat au micro de la chaîne ESPN, version néerlandaise, vite relayée par l’équipe.

«Comment tu peux ne sélectionner qu’un joueur sur quatre présents dans le plus haut niveau en Ligue des champions ? Je ne sais pas du tout ce qu’il essaye de faire, mais personnellement, il fait tout le contraire de ce qu’attendent les fans», a fustigé cet ailier des Lions de l’Atlas qui a, au compteur, 64 sélections (7 buts) depuis 2011 et qui avait brillé lors de la dernière Coupe du monde. Allusion est ainsi faite à certains des meilleurs Lions de l’Atlas, dont Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui. «Pour une petite dispute, ne pas sélectionner Mazraoui pendant deux ans ? C’est logique que les supporters scandent le nom de ces joueurs», a-t-il expliqué.

N, Amrabat a également critiqué les choix tactiques du Bosnien. «Dans les qualifications à la CAN, il jouait avec un système 4-4-2. Lors de la CAN, il jouait avec un 4-3-3 et maintenant 5-3-2 en s’étant entraîné que deux fois avec ce système ? Il n’y a aucun automatisme, rien», a-t-il lancé. Pour l’attaquant de l’AEK Athènes, le sélectionneur franco-bosnien doit «mettre son ego de côté»ou «partir définitivement».

Vendredi, le Maroc a pu arracher un nul lors du match aller de son barrage pour le Mondial-2022 face à la République démocratique du Congo (1-1). Les Lions de l’Atlas tenteront, ce mardi, de valider leur billet pour le Qatar lors du match retour prévu à Casablanca.