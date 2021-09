N. Bennett chez A. al-Sissi : La tension en Palestine au menu des discussions

Le déplacement est singulier en ce sens qu’il s’agit du premier voyage officiel en Egypte d’un chef de gouvernement israélien depuis dix ans. N. Bennett, qui a pris les rênes du gouvernement en juin, a été invité par le chef de l’Etat égyptien le mois dernier. Les discussions auront lieu à Charm el Cheikh, sur la mer Rouge.

Le jour même, à l’aube, l’aviation de l’occupation israélienne a lancé, une série de raids contre les sites de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza. Plusieurs missiles israéliens ont également visé l’ouest de la ville de Khan Younes (sud).

Selon les médias palestiniens, la résistance a riposté contre les avions sionistes qui survolaient la ville de Rafah, au sud de Gaza. Et des bruits d’explosions imputées au système anti-aérien israélien, dit « Dôme de fer », ont en outre été entendus. Une des roquettes de la résistance aurait été interceptée dans le sud des territoires occupés, selon un communiqué de l’armée d’occupation.

Six colons sionistes ont été blessés lors de leur précipitation vers les abris anti-missiles après le retentissement des sirènes, dans la nuit de dimanche à lundi, dans les colonies frontalières de Gaza.

La roquette était la troisième tirée depuis Gaza en trois jours, après la capture samedi de 4 des 6 prisonniers palestiniens qui se sont évadés d’une prison située dans le nord des territoires occupés.

Réagissant à cette escalade, Ismail Radwan, chef du Hamas, a affirmé que le bombardement israélien de la bande de Gaza confirme l’état de confusion vécu par l’entité sioniste. « Cette escalade est une tentative israélienne de dissimuler son échec et de restaurer son image brisée après l’opération héroïque du ‘tunnel de la liberté’ », a souligné I.Radwan. « Ces agressions n’affecteront pas la force de notre peuple, et n’arrêteront pas les mouvements de solidarité envrers nos courageux prisonniers », a-t-il ajouté tout en assurant que « l’occupation porte l’entière responsabilité de toute bêtise contre nos prisonniers et notre peuple, et la résistance restera le bouclier de défense de notre peuple ».

Entre-temps, le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a estimé que l’évasion des six prisonniers palestiniens de la prison de Gilboa comme le résultat d’« une série d’erreurs et d’échecs ».

Six héros palestiniens se sont évadés, lundi 6 septembre, via un tunnel de la prison israélienne ultra-sécurisée de Gilboa. Quatre d’entre eux ont été recapturés ces deux derniers jours.

Dans ce contexte, Aviv Kochavi, chef d’état-major de l’armée d’occupation, a déclaré dimanche que son armée « investirait toutes ses capacités, outils et technologies » dans la chasse à l’homme en cours pour retrouver les deux palestiniens restants qui se sont évadés de la prison de Gilboa la semaine dernière.