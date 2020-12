N. Bourita appelle le HCR à recenser la population de Tindouf

Le chef de la diplomatie marocaine qui s’exprimait mercredi devant la commission des affaires étrangères et de la défense nationale, des affaires islamiques et des marocains résidant à l’étranger, a rappelé que la diplomatie marocaine fait de la question du Sahara sa priorité numéro un. Il a précisé à cette occasion que la solution à la question du Sahara nécessite la pleine participation de toutes les parties prenant part au conflit et cela, dans le respect des principes et des normes que le Conseil de sécurité des Nations unies a inscrits dans tous ses rapports et toutes ses résolutions depuis 2007. La solution ne peut être que politique, réaliste, pratique, permanente et basée sur le consensus, a-t-il dit.

Ainsi, cette question ne peut être résolue définitivement qu’avec la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, avec l’initiative d’autonomie comme seule solution à ce conflit, a relevé N. Bourita tout en soulignant que le Royaume rejette toute proposition obsolète dont le Secrétaire général des Nations Unies a confirmé l’impossibilité d’application et l’invalidité et ce, depuis plus de 20 ans, en ce sens qu’elle déforme le processus politique engagé et les normes adoptées par le Conseil de sécurité.

Revenant sur la question du blocage de la route d’El Guerguerate par les milices du Polisario, le chef de la diplomatie marocaine a indiqué que le Maroc en a informé l’ONU et que le pays continuera à s’en tenir au processus politique dans le respect des fondements exprimés par la position marocaine.

Le Maroc continue par ailleurs d’alerter sur la situation humanitaire dégradante et désastreuse que vit la population des camps de Tindouf, dont l’Algérie a confié la gestion à des groupes séparatistes armés dans l’ignorance totale de ses obligations internationales. Et d’ajouter que ce groupe n’a aucun statut au regard du droit international. Dans le même registre, N. Bourita a également insisté sur l’urgence du recensement de la population des camps de Tindouf par le Haut Commissariat au Réfugiés, un impératif pour assurer leur protection internationale.