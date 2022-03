N. Bourita et A. Blinken face à la presse : Au menu, Sahara, coopération bilatérale et dossier palestinien…

Tout en souhaitant la bienvenue à son homologue américain pour sa première visite au Maroc, N. Bourita a souligné l’excellence des relations maroco-américaines et fait grand cas de la coopération solide entre les deux pays. Relations qui sur le plan diplomatique intègrent une autre dimension qui s’exprime via la précellence des relations tripartites Israël-Maroc-Etats-Unis. Il a mis en avant l’engagement du Maroc et des Etats-Unis à poursuivre leur coopération sur des questions d’intérêt commun, telles que la paix et la prospérité et la sécurité régionale.

N Bourita a également mis en avant un autre agenda qui se déclinera prochainement avec la rencontre ministérielle en mai dans le cadre de la coopération antiterroriste, contre AQMI et Daech lors du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, outre les exercices militaires « African Lion » prévus en juin et juillet sur le sol marocain… Tout cela « est la manifestation de parfaite harmonie de nos relations bilatérales dans les domaines politiques, sécuritaires, militaires, économiques et géostratégiques comme au Moyen-Orient ou en Afrique et dans divers dossiers que nous avons abordés et où nous avons progressé énormément comme les droits de l’Homme », a indiqué le Chef de la diplomatie marocaine.

Le secrétaire d’Etat US a, pour sa part, placé sa visite de travail au Maroc dans le cadre de la coopération et de la bonne relation dans les différents domaines et mis en avant la vision des valeurs communes afin d’ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat au service du développement et de la paix régionale et internationale. Il a déclaré que son pays appréciait les efforts du Roi Mohammed VI pour amener des réformes politiques et de développement afin de renforcer les institutions, soutenir les droits et atteindre la transparence.

Sur le dossier saharien, A. Blinken a déclaré que Washington soutenait les efforts de l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU au Sahara afin de parvenir à une solution de compromis qui puisse satisfaire toutes les parties, considérant que le plan d’autonomie du Maroc était « sérieux, crédible et réaliste ».

Par ailleurs, le patron de la diplomatie US a déclaré que « les Etats-Unis sont déterminés à soutenir le Royaume dans les domaines de l’énergie et de la sécurité alimentaire, notamment au regard de la situation difficile que traverse l’agriculture marocaine ». A. Blinken a indiqué que « les États-Unis œuvreront à étendre la zone économique de la ville de Bouznika ». En outre, les autorités américaines travailleront avec leurs homologues marocains pour faire face aux répercussions de la sécheresse. Côté Santé, il a annoncé que les Etats-Unis « lanceront un partenariat (3 millions de dollars pour débuter) avec la Fondation Pasteur pour la sécurité sanitaire et le renforcement d’institutions de la Santé ». En matière d’Education, il a annoncé que « Washington s’est engagé à former six mille enseignants marocains tout en intégrant l’environnement numérique dans les écoles ».

Sans évoquer de manière directe son séjour dans le Néguev, déplacement qui intervient à l’heure où les Palestiniens s’apprêtaient à fêter la Journée de la Terre, événement à la commémoration duquel nombre d’acteurs politiques marocains ont appelé, N. Bourita a affirmé que l’accord tripartite Maroc-USA-Israël est un message pour une solution durable et juste au Moyen-Orient dans le cadre de la solution à deux États. Cette solution consiste en l’établissement d’un État palestinien aux frontières de 1967 avec al-Qods-Est comme capitale, vivant côte-à-côte avec l’État d’Israël, ajoutant que cela cadre avec la vision du Roi Mohammed VI, Président du Comité al-Qods, pour une ville du dialogue, de la coexistence et berceau de toutes les religions, a indiqué le responsable marocain.

Sur le dossier de l’intégrité territoriale, le ministre marocain a invité, à cette occasion, les pays de l’Union européenne à appuyer l’initiative d’autonomie au Sahara, proposée par le Maroc en 2007. «L’autonomie pour le Sahara est la seule solution soutenue par les Etats-Unis, la France et les pays africains, et récemment l’Espagne et l’Allemagne», a déclaré N. Bourita, lors du point de presse tenu conjointement avec son homologue américain.

Le chef de la diplomatie marocaine a émis le souhait que la position de l’Espagne fasse des émules au sein des Vingt-Sept. «Le moment est venu pour l’Europe de sortir de sa zone de confort pour soutenir la proposition marocaine d’autonomie», a-t-il souligné.