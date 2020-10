N. Bourita s’entretient avec L. Di Maio à Rome

Cette rencontre intervient presque une année après la signature par L. Di Maio et N. Bourita d’une déclaration de partenariat stratégique multidimensionnel, le 1er novembre 2019 à Rabat. Soit un instrument de coopération vise à «entretenir un dialogue permanent et approfondi sur tous les secteurs d’intérêt commun, assurer la coordination sur les questions internationales et régionales liées à l’Afrique et à la Méditerranée élargie – à commencer par le dossier libyen -, et renforcer la relation privilégiée entre le Maroc et l’UE et lui donner un contenu de plus en plus ambitieux».

Préoccupé par la crise libyenne, le gouvernement italien suit de très près le cours de la médiation marocaine. Bien avant le début des rounds de Bouznika 1 et 2, respectivement en septembre et octobre, le ministre L. Di Maio a téléphoné à N. Bourita, le 2 août dernier, pour lui exprimer l’appréciation par Rome des efforts menés par Rabat pour rapprocher les frères-ennemis libyens. Une conversation qui intervenait seulement quelques jours après le voyage à Rabat du président du Haut Conseil d’Etat, Khaled Al Mechri, et du président du Parlement de Tobrouk, Aguila Saleh.

Lors de son déplacement à Rome, N. Bourita s’est entretenu également avec Roberto Fico, président de la Chambre des représentants,.