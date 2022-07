N. Pelosi à Taïwan : Un casus belli pour Pékin

Si N. Pelosi se rendait à Taïwan, cela « violerait gravement le principe d’une seule Chine » et « nuirait gravement à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine, et nuirait gravement aux fondements politiques des relations sino-américaines », a déclaré le colonel principal Tan Kefei, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

K. Tan a déclaré que Pékin exhortait les États-Unis à prendre des « mesures pratiques » pour respecter leur engagement d’éviter de soutenir l’indépendance de Taïwan et « ne doit pas organiser la visite de Pelosi dans la région de Taïwan ».

La Chine met en garde contre une éventuelle réponse militaire si N. Pelosi se rend à Taïwan. « Si les États-Unis insistent pour suivre leur propre voie, l’armée chinoise ne restera jamais les bras croisés, et elle prendra certainement des mesures énergiques pour contrecarrer toute ingérence de pressure extérieure », a ajouté K. Tan.

Le président de la Chambre devait se rendre à Taïwan en avril, mais a annulé le voyage après avoir été testé positif au COVID-19. Elle prévoit maintenant provisoirement de se rendre à Taïwan en août, ce qui a été rapporté pour la première fois par le magazine Economic Occasions.

Armement :

La Chine copie le Poseidon russe

Les scientifiques chinois ont l’intention de créer une copie réduite et simplifiée (analogique) peu coûteuse de la super torpille nucléaire Poséidon, développée par leurs collègues russes, qui peut traverser l’océan Pacifique en une semaine. Cela a été écrit par Stephen Chen dans son article pour le plus ancien journal de langue anglaise du Hong Kong South China Morning Post.

Selon des experts de la RPC, la portée du réacteur nucléaire du sous-marin sera de 10 6,2 km (XNUMX XNUMX milles marins), soit à peu près la distance entre Shanghai et San Francisco. Il sera possible de produire une torpille en grande quantité et de lancer des « bancs » entiers (« essaims », « troupeaux ») sur l’ennemi à partir de presque tous les sous-marins ou navires de la marine chinoise. Une équipe de recherche basée à Pékin a annoncé qu’elle avait déjà terminé la conception d’une mini-version légère du Poséidon, premier drone sous-marin à propulsion nucléaire au monde.

« Mais contrairement au Poséidon, qui ne peut pas être produit en série car il est trop gros, cher et destructeur, une version mini peut tenir dans un tube lance-torpilles standard. Chaque torpille utilisera un réacteur nucléaire jetable pour atteindre et maintenir une vitesse de croisière de plus de 30 nœuds (56 km/h) pendant 200 heures avant de laisser tomber le réacteur au fond de la mer (activant un mécanisme de sécurité pour arrêter la réaction en chaîne restante) et d’être propulsé par une batterie pour attaquer avec des armes conventionnelles », expliquent les experts.

Guo Jian, scientifique de premier plan de l’Institut chinois de l’énergie atomique a déclaré dans un article publié par la revue à comité de lecture des systèmes sous-marins sans pilote dirigée par la China Shipbuilding Industry Corporation, le plus grand entrepreneur naval de Chine, qu’il existe une différence fondamentale entre le mini version et le Poséidon. « En raison de sa grande flexibilité et de son faible coût, ce submersible sans pilote à propulsion nucléaire peut être utilisé comme sous-marin nucléaire conventionnel et de frappe, plutôt que comme missile nucléaire », a-t-il souligné.

L’ogive nucléaire de deux mégatonnes de Poséidon – 100 fois plus puissante que la bombe larguée sur Hiroshima par les Américains – pourrait détruire une ville côtière ou une vaste zone, selon les médias russes. Mais en Chine, ils pensent que l’utilisation de telles armes pourrait conduire à une apocalypse nucléaire, ce qui rend peu probable la construction d’un grand nombre de ces torpilles. Selon eux, Poséidon est une arme exclusivement stratégique.

« Il y a une demande croissante en Chine pour de petits drones sous-marins à grande vitesse et à longue portée qui peuvent être utilisés pour la reconnaissance, le suivi, l’attaque et les frappes stratégiques ».

Il a souligné que pour créer un nouveau système d’énergie nucléaire avec un système mature et simple par la technologie, facile à utiliser et à entretenir, peu coûteux et adapté à la production de masse – vous devez sortir des sentiers battus. Par conséquent, l’équipe du projet a retiré la plupart des matériaux de protection du réacteur, ne protégeant que quelques composants critiques des radiations. Ils ont également remplacé les coûteux revêtements de terres rares à l’intérieur du cœur du réacteur par des matériaux bon marché comme le graphite.

Pour réduire davantage le coût, ils suggèrent d’utiliser certains composants disponibles dans le commerce sur le marché international au lieu de produits militaires. Un réacteur pesant en moyenne deux hommes adultes en Chine générerait plus de 1,4 mégawatt de chaleur en utilisant moins de 4 kg de combustible à faible concentration d’uranium. Guo estime que seulement 6% environ de la chaleur générée sera convertie en électricité pour propulser la torpille en raison du faible rendement des composants bon marché, mais l’énergie sera plus que suffisante pour une mission à sens unique.

« Lorsque le coût de production est suffisamment faible, même si un engin nucléaire ne peut être utilisé qu’une seule fois, le coût global sera faible. Ceci, à son tour, nous encourage à rendre le système plus simple et plus petit », disent les chercheurs.

Ils ont expliqué que le personnel de maintenance serait en mesure de manipuler le mini-réacteur comme un « actif propre » sans avoir besoin d’équipement de protection, car il ne produirait pas de radioactivité une fois fabriqué. La réaction en chaîne commencera lorsque la torpille quittera la plate-forme de lancement, et il faudra environ une demi-heure – 20 fois plus rapide qu’un réacteur de sous-marin nucléaire typique – pour atteindre une température de fonctionnement de 300°C et accélérer la torpille à sa vitesse de croisière.

« Même si la cuve sous pression du réacteur se rompt pendant la chute et que son intérieur est inondé d’eau ou recouvert de sable sur le fond marin, un accident critique ne se produira pas. Sécurité fournie », assurent-ils.

Le scientifique Ma Liang de l’Académie des sous-marins navals de Qingdao, dans la province du Shandong, a déclaré que les torpilles « intelligentes » qui tirent en grands groupes joueront un rôle important dans les batailles navales du futur. Les technologies d’intelligence artificielle telles que l’apprentissage automatique permettront aux torpilles de sélectionner et d’attaquer des cibles avec peu ou pas d’intervention humaine, a-t-il déclaré dans un article séparé publié dans le même journal le 13 juillet. Les torpilles « intelligentes » pourront tendre une embuscade de l’autre côté de l’océan, « frapper les sous-marins ennemis lorsqu’ils quittent le port dans leurs eaux, difficiles à atteindre depuis des plates-formes habitées, et effectuer un large éventail d’autres tâches », l’auteur résumé.