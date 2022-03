NEETs : Le PCNS préconise des interventions ciblées

Certes, des efforts importants ont été consentis durant les dernières années pour adapter les programmes actifs d’emploi en vigueur aux conditions des jeunes ruraux via des initiatives d’expérimentation des politiques territorialisées de l’emploi. Néanmoins, et en dépit des réalisations enregistrées, il est nécessaire de mettre en place des interventions ciblées pour aider les jeunes ruraux, notamment les Neets ayant accumulé des déficits en termes d’éducation et de formation et de soft-skills, afin d’améliorer leur employabilité et de faciliter leur transition vers la vie active, indiquent Aomar Ibourk et Karim El Aynaoui, auteurs de ce policy paper intitulé « Jeunes Neets et intermédiation sur le marché du travail en milieu rural ».

Ceci devrait se faire de manière différenciée pour tenir compte des spécificités des zones rurales, les besoins en compétences au niveau local et le profilage de la population des jeunes chômeurs ruraux, poursuivent-ils, estimant que la réussite de ce processus d’adaptation des mesures aux conditions des jeunes ruraux est tributaire de l’adhésion et de l’implication des acteurs locaux, des organismes publics et privés et de la société civile.

Ainsi, une analyse approfondie des facteurs de risque de devenir NEET est de grande utilité pour les pouvoirs publics. Elle permettra d’apporter des solutions appropriées afin de faciliter l’inclusion économique et sociale des jeunes en milieu rural. D’après les auteurs, l’enseignement est de faire en sorte que les services d’intermédiation répondent mieux aux besoins des cas particuliers, notamment les chercheurs d’emploi en milieu rural et dans les zones éloignées. Le mieux est d’intervenir plus tôt en faveur des groupes les plus à risque et cibler des services plus nombreux et différents.

La multiplication des possibilités de formation devrait devenir un levier de création d’opportunités au profit de plusieurs catégories de travailleurs ruraux, notamment les NEETs et les travailleurs adultes dont les compétences sont peu demandées et/ou qui ont souvent un accès limité aux possibilités de formation. En vue de concrétiser cette multiplication, A. Ibourk et K. El Aynaoui soulignent que les services d’intermédiation peuvent exploiter les possibilités existantes (ou à développer) de prestations de formation grâce à l’intervention des prestataires non formels tels que les entreprises, les organisations de la société civile et les coopératives ayant des liens avec les communautés locales. Cela doit venir en complément de l’offre formelle tout en l’orientant vers les groupes défavorisés dans les zones rurales, expliquent-ils, insistant sur la promotion du travail en partenariat qui devrait se faire en parallèle avec le renforcement du rôle du secteur privé grâce à l’expansion des agences de placement privées. Et de soutenir qu’il ne faut pas négliger la capacité des nouvelles technologies à réduire les coûts de recherche et de transaction sur le marché du travail, mais aussi d’accroître les opportunités de formation et d’accès aux emplois pour les jeunes NEETs et les autres groupes défavorisés dans les zones rurales.

L’accélération de la mise en place de solutions technologiques devrait donc être perçue comme étant un des instruments d’intermédiation sur le marché du travail. En outre, la décentralisation des services d’intermédiation du travail vers les municipalités et les bureaux locaux peut favoriser le développement d’actions spécifiques visant les communautés rurales et pouvant répondre à des besoins ciblés des acteurs du marché du travail local.