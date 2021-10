Négociations entre Riyad et Téhéran : Le « huis clos » en attendant le mûrissement…

Faysal ben Farhan Al Saoud a affirmé « le sérieux de la position saoudienne sur les négociations avec l’Iran », ajoutant « les progrès restent insuffisants pour rétablir pleinement les relations diplomatiques ». Le prince saoudien a ajouté que « son pays étudiait la possibilité de permettre à l’Iran de rouvrir son consulat à Djeddah ». Il a également évoqué les quatre cycles de négociations qui ont eu lieu entre Riyad et Téhéran depuis avril dernier, les qualifiant d’amicaux et d’exploratoires.

« Nous prenons ces pourparlers au sérieux, et pour nous, ce n’est pas un changement majeur, nous avons toujours dit que nous voulions trouver un moyen de parvenir à la stabilité dans la région », a-t-il ajouté.

D’autre part, Saeed Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a confirmé plus tôt que les pourparlers irano-saoudiens « se déroulent toujours à huis clos, et nous sommes en contact permanent avec la partie saoudienne, et les négociations ont atteint un stade plus sérieux ».