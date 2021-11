Négociations sur le nucléaire iranien : Téhéran borne le rendez-vous de Vienne

A. Bagheri Kani avait tweeté, sur son compte il y a deux jours, que « dans le cadre de l’achèvement des consultations qu’il mène avec ses homologues étrangers dans plusieurs pays, il compte tenir des réunions avec ses homologues européens dans les prochains jours, pour échanger leurs points de vue sur les questions régionales, et sur les prochaines négociations à Vienne » .

Il a souligné que « le ministère iranien des Affaires étrangères n’épargnera aucun effort pour garantir les intérêts nationaux, y compris l’abolition des sanctions illégales imposées à l’Iran ».

A. Bagheri Kani a indiqué que « grâce à ses consultations avec ses homologues à Paris et avec la présidence française de l’Union européenne l’année prochaine, il pourrait jouer un rôle efficace dans la réalisation des revendications de l’Iran et dans ses relations avec les pays de la région , sans compter la détermination à poursuivre le processus des négociations qui auront lieu le 29 novembre à Vienne avec les pays 4+1 ».

Le responsable a qualifié ses consultations avec ses homologues français, de « détaillées, sérieuses et constructives ».

Il a fait référence aux propos du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, exprimés lors d’une communication téléphonique avec Hossein Amir Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères le 9 novembre, dans laquelle il a indiqué que « les négociations avec l’Iran devraient reprendre à partir du point où elles ont atteint le 20 juin 2021 ».

Le chef de la diplomatie iranienne et son homologue français ont discuté, mardi 9 novembre, d’un éventail de sujets dont les relations bilatérales et les négociations prévues à Vienne. Lors d’une conversation téléphonique, H. Amir-Abdollahian a souhaité que les entretiens Téhéran-Paris aboutissent à un essor concret des coopérations bilatérales. « L’Iran est prêt à développer ses relations avec la France, sur un fondement de respect mutuel et dans le cadre des intérêts communs, dans divers domaines », a déclaré le chef de la diplomatie iranienne.

H. Amir .Abdollahian a ensuite rappelé comment l’irresponsabilité des États-Unis et l’inaction des trois signataires européens de l’accord nucléaire ont entraîné la situation actuelle. « L’Iran entend trouver un bon accord, mais cela nécessite des préalables dont le retour des parties adverses à leurs engagements et une véritable levée des sanctions. »

Le haut diplomate iranien a évoqué les sanctions récemment adoptées par les États-Unis contre l’Iran, ajoutant que des démarches du genre expliquaient la méfiance continue de la République islamique d’Iran vis-à-vis des Américains. « Il faut que des garanties valables soient présentées et que des vérifications efficaces soient effectuées. » Selon le ministre iranien des Affaires étrangères, « il relève du droit de tous les pays de développer un programme de défense ». « Nous continuons de renforcer nos capacités défensives, au mépris des comportements contre-productifs des États-Unis », a souligné H. Amir-Abdollahian

Il a déclaré que la République islamique d’Iran est sérieuse et ferme dans sa volonté de s’asseoir à la table du dialogue afin de parvenir à un bon accord. « Il faut que l’Agence internationale de l’énergie atomique évite de politiser le dossier », a encore souligné le diplomate, ajoutant que l’Iran continuait de coopérer avec l’Agence dans le domaine technique.

De son côté, le ministre français des Affaires étrangères a déclaré que Paris soutenait le retour de toutes les parties à l’accord nucléaire et qu’il faisait tout pour que cela soit réalisé. Il a ensuite espéré que les négociations prévues à Vienne seraient assorties des progrès rapides.

Il convient de rappeler que H. Amir Abdollahian s’est récemment entretenu avec ses homologues russe, chinois, britannique et allemand. Les diplomates se sont penchés sur les relations bilatérales et les négociations prévues le 29 novembre à Vienne.