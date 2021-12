NextGenerationEU : Bruxelles va emprunter 50 milliards d’euros pour financer la relance

Pour financer NextGenerationEU, instrument temporaire de relance destiné à aider l’Europe à se relever de la pandémie de coronavirus et à contribuer à construire une Europe ‘’plus verte, plus numérique et plus résiliente’’, l’Exécutif européen, au nom de l’UE, mobilisera sur les marchés des capitaux jusqu’à environ 800 milliards d’euros d’ici fin 2026.

‘’En 2022, la Commission continuera de lever des fonds pour financer la relance et construire un avenir qui soit à la fois meilleur et plus résilient pour tous’’, a déclaré Johannes Hahn, commissaire chargé du budget et de l’administration. Avec des volumes de 50 milliards d’euros, au premier semestre de l’année, l’Exécutif compte maintenir une forte présence sur les marchés, en aidant les États membres sur la voie de la reprise et en soutenant l’intégration des marchés des capitaux et le rôle international de l’euro, a-t-il relevé.

Depuis juin 2021, la Commission a levé 71 milliards d’euros pour l’instrument ‘’NextGenerationEU’’, au moyen d’obligations à long terme de l’UE, dont 12 milliards d’euros grâce à la toute première émission d’obligations vertes. En outre, la Commission a actuellement environ 20 milliards d’euros de titres de créance à court terme de l’UE en circulation. Sur cette base, la Commission a versé 54,15 milliards euros aux États membres à titre de préfinancement dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience et plus de 6 milliards d’euros à d’autres programmes de l’UE qui bénéficient également d’un financement dans le cadre de l’instrument précité.

Toutes les demandes de paiement ont ainsi été intégralement traitées en 2021. En 2022, la Commission a indiqué avoir l’intention d’émettre des obligations conventionnelles et des obligations vertes ‘’NextGenerationEU’’, à la fois par des syndications et des adjudications. La Commission annoncera ses plans d’émissions pour le second semestre de l’année en juin 2022.

Pour lever les fonds nécessaires dans les meilleures conditions de marché possibles, la Commission a commencé à mettre en œuvre une stratégie de financement diversifiée. Cette stratégie repose sur une combinaison d’émissions à long et à court terme par voie de syndication et d’adjudication, afin de permettre à la Commission de lever des fonds avec souplesse et aux conditions les plus avantageuses qui prévalent sur le marché.