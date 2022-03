No Zone Fly en Ukraine : N. Pelosi dit niet

Pas question pour les Etats-Unis d’imposer une zone d’exclusion aérienne sur l’Ukraine et pas question non plus d’y envoyer des forces militaires américaines. Depuis le début de l’opération russe dans son pays, Volodymyr Zelensky s’acharne à réclamer frénétiquement que l’Occident y impose un No zone fly. Il a réitéré sa demande mercredi, quelques heures avant qu’il ne s’adresse directement aux membres du Congrès US.

La réponse lui est venue de la part de sa cheffe Nancy Pelosi.

Après l’avoir longuement applaudi lors de son apparition par lien vidéo, elle a refusé, jeudi, de déclarer une zone d’exclusion aérienne dans l’espace aérien de l’Ukraine « en raison du fait que cela implique un affrontement direct avec les forces russes ». Elle a adhéré à la position du locataire de la Maison Blanche Joe Biden et d’autres dirigeants occidentaux selon lesquels « cette assistance mettra les forces américaines et l’OTAN face aux forces russes, et une troisième guerre mondiale sera déclenchée dans le processus ».

« Le conflit en Ukraine ne s’applique pas à l’article 5 des lois de l’OTAN, et les dirigeants ukrainiens comprennent les limites de l’implication de l’OTAN dans le conflit », a ajouté N. Pelosi. Ledit article oblige les États membres à venir en aide à tout État membre faisant l’objet d’une attaque armée. « Les deux parties conviennent qu’une attaque armée contre l’un ou plusieurs d’entre eux en Europe ou en Amérique du Nord doit être considérée comme une attaque contre tous les membres », a-t-elle déclaré.

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis a toutefois ajouté que « les États-Unis sont déterminés à soutenir l’Ukraine avec des équipements très avancés ».

Depuis le début du mois de mars, V. Zelensky a multiplié ses interventions auprès des parlements occidentaux. Il s’est adressé aux eurodéputés, puis aux parlementaires britanniques, puis canadiens, puis allemands. Il devait s’adresser dimanche prochain à la Knesset israéliens et mercredi prochain au Parlement français. Dans ses discours, il implore les Occidentaux d’aider à « arrêter cette guerre », après trois semaines d’une offensive de Moscou qui ne donne aucun signe de répit malgré la poursuite de pourparlers.

A signaler par ailleurs que l’Otan organise jeudi prochain un sommet extraordinaire consacré à la guerre en Ukraine, auquel participera le président américain J. Biden, qui effectuera le déplacement à Bruxelles. Une réunion des chefs d’État et de gouvernement de l’UE se tiendra aussi jeudi à Bruxelles, en présence du président américain. Une réunion du G7 est également programmée.