Nomination à la Marocaine Vie: Taoufik Lachker Hidara nouveau DG

En tant que Directeur Général, Taoufik Lachker Hidara est animé par la ferme volonté de poursuivre la vocation de La Marocaine Vie d’être l’assureur de référence aux côtés de ses clients dans les moments qui comptent.

Pour ce faire, il entend poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de la compagnie, qui s’appuie notamment sur un renforcement du modèle de bancassurance intégré, en synergie avec Société Générale Maroc et Eqdom, et sur l’accélération de l’innovation et de la digitalisation des offres et services en faveur d’expériences clients optimisées et de parcours fluidifiés.

T. L.Hidara a également pour mission de mettre en œuvre les fortes ambitions de La Marocaine Vie en matière d’Assurance Vie Épargne (avec une réelle volonté de démocratisation de l’accès aux contrats en Unités de Compte), de Santé et de Prévoyance, notamment sur le marché des Entreprises dont la compagnie entend développer significativement les parts de marché dans les prochaines années. Entré en fonction le 1er octobre 2021 au lendemain de sa nomination par le Conseil d’Administration, il succède à Philippe Vial (qui poursuit sa carrière au sein du Groupe Société Générale).

De son côté H. El Bahri, la nouvelle Secrétaire Générale, et désormais membre du Comité Exécutif de la compagnie, elle a pour mission d’accompagner les ambitions stratégiques de la compagnie, notamment en matière de maîtrise des risques et d’amélioration de la satisfaction et de la fidélisation des clients.

Avant de rejoindre La Marocaine Vie, H. El Bahri a passé l’essentiel de sa carrière chez Axa Assurance Maroc. Elle y démarre son parcours professionnel en 2006 en tant que juriste d’affaires avant de devenir Responsable Juridique & Conformité trois ans plus tard. En 2011, elle rejoint le Groupe Royal Air Maroc en tant que Chef de Département Corporate avant de réintégrer Axa Assurance Maroc en tant que Responsable Juridique & Contentieux. En 2015, elle est nommée Directeur en charge du Juridique & du Contrôle Interne puis Directeur des Affaires Générales, membre du Comité Exécutif de la compagnie, trois ans plus tard. Houda El Bahri est diplômée en droit privé, en droit des affaires et en droit des assurances des Universités Hassan 1er, de Perpignan et Jean Moulin Lyon 3.