Normalisation avec Israël : Le « niet » de Bagdad critiqué par Washington

Pendant le vote, des slogans ont été scandés par les députés rejetant la normalisation avec l’entité sioniste. « Oui à l’Irak… Non à Israël… Non à la normalisation ».

La Chambre des représentants a tenu sa séance sous la houlette de Mohammad al-Halbousi, président du Parlement, et en présence de 275 députés, pour voter sur les projets de loi interdisant la normalisation et l’établissement de relations avec Israël . Le 12 mai, le Parlement irakien avait approuvé, en première lecture, le projet de loi interdisant la normalisation avec Israël.

La loi vise à « préserver les principes nationaux, islamiques et humanitaires en Irak, compte tenu du danger que représentent la normalisation avec l’entité sioniste occupante, sa promotion, toute communication avec elle ou l’établissement de toute relation avec elle », selon le parlement irakien.

De même, « la loi vise à couper le chemin à quiconque voudrait établir toute sorte de relations avec l’entité sioniste occupante, à lui infliger une peine dissuasive et à préserver l’unité du peuple ».

La loi s’appliquera à tous les citoyens irakiens, aux étrangers en visite dans le pays et aux Irakiens à l’étranger, et s’étendra aux organisations liées à Israël et à la communication en ligne via les réseaux sociaux.

Intitulé « Interdiction de la normalisation et de l’établissement de relations avec l’entité sioniste », le projet de loi interdit strictement « tout contact et toute communication, de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, avec l’entité sioniste occupante, ses ressortissants et ses représentants, qu’il s’agisse de personnes, d’institutions ou d’organisations, pour quelque raison que ce soit ».

Le projet de loi, présenté par le dirigeant Moqtada al-Sadr, interdit également la « promotion de toute idée, idéologie, principe ou comportement israélien ou sioniste, sous quelque forme que ce soit », les contrevenants risquant « l’exécution ou l’emprisonnement à vie ». Il interdit également toute forme d’ « assistance financière ou morale » à Israël ou à toute institution qui lui est affiliée.

Le projet de loi doit encore recevoir l’approbation d’une sous-commission parlementaire, mais le Jewish News a cité des sources qui affirment qu’il pourrait se concrétiser.

Récemment, le débat a été nourri en Irak sur les accointances de certaines régions, en particulier dans le Kurdistan irakien, avec l’entité sioniste. L’Iran, rappelle-t-on, avait même tiré une salve de missiles qui a détruit un « nid d’espions » israéliens à Irbil qui jouxte, par ailleurs, un consulat américain.