Normalisation avec Israël : Le PJD dit niet

«Le PJD est contre toute normalisation» avec Israël a martelé Abdessamad Haiker, député de la formation islamiste, lors de son allocution, lundi, devant, en principe, commenter les réponses de Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, sur la politique de généralisation de la protection sociale.

Ce rappel de la position de la formation islamiste sur une normalisation rampante avec l’entité sioniste a engendré hilarité et protestations dans les travées de l’hémicycle, forçant l’intervention de Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants, pour exiger un retour au calme.

Pour rappel, le secrétariat général du PJD n’a publié aucun communiqué condamnant le récent séjour, au Maroc, de Benny Gantz, ministre israélien de la Défense, et dénonçant les nouveaux termes de l’entente entre Rabet et Tel-Aviv en matière de sécurité et de défense. En sus, c’est bel et bien l’ancien chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, qui avait signé, le 22 décembre 2020 à Rabat en présence du roi Mohammed VI, la Déclaration entre le Maroc, Israël et les Etats-Unis. Signature que l’actuel patron du PJD, Abdeliah Benkirane him self, avait bénie dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. «La seule position est de soutenir la position royale. Etre dans l’exécutif signifie que l’on fait partie de l’Etat. C’est la lecture qu’il faut faire des évènements», avait-il alors justifié.