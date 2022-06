Normalisation avec Israël : Le SNEsup fustige la collaboration scientifique

Dans un communiqué, le syndicat a dénoncé le fait d’«impliquer» des établissements d’enseignement supérieur dans la normalisation «avec l’entité sioniste, sous le nom de partenariat académique et de recherche». Il précise que la démarche, entreprise par Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, «ne concerne que le ministre et ne représente pas les enseignants-chercheurs». Le SNEsup a appelé à «faire face à toutes les activités et initiatives de normalisation visant à infiltrer l’université marocaine et les établissements d’enseignement supérieur, à profaner leurs campus et à polluer leur réputation, dans le but de saper leur fermeté et de briser leur immunité historique». Comme il a également souligné que «la cause palestinienne restera vivante dans la conscience de l’université, des étudiants universitaires et de tous les Marocains».

Le Maroc et Israël ont signé, fin mai dernier, un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l’innovation, de la recherche scientifique et de la technologie. Ledit mémo a été signé lors d’une cérémonie présidée à Rabat par A. Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, et Orit Farkash-Hacohen, ministre israélienne de l’Innovation, de la science et de la technologie.