Normalisation entre Rabat et Tel-Aviv : Une greffe qui ne prend pas…

Des centaines de manifestants ont investi les rues de plusieurs villes du pays, mercredi 22 décembre, pour protester contre la normalisation avec l’entité sioniste, à l’occasion du premier anniversaire de l’accord de normalisation entre Rabat et Tel-Aviv.

Les manifestants répondaient à l’appel lancé par le Front marocain pour soutenir la Palestine et s’opposer à la normalisation.

Les manifestants ont scandé des slogans contre la normalisation et exigé le retrait de Rabat de cet accord qualifié de « catastrophique ». Lors de ces rassemblements diffusés en direct sur les réseaux sociaux, les forces de sécurité sont intervenues pour empêcher les protestations dans certaines villes, comme Rabat et Casablanca.

Pour rappel, le Maroc a signé le 22 décembre 2020 un accord tripartite avec les États-Unis et Israël, prévoyant la reprise des relations entre Rabat et Tel-Aviv. En contrepartie, l’administration du président à l’époque Donald Trump, a reconnu la marocanité du Sahara occidental.