Normalisation maroco-israélienne : Tel-Aviv à l’offensive…

Yaïr Lapid, ministre israélien des Affaires étrangères a eu des entretiens téléphoniques avec son homologue marocain. «J’ai parlé ce soir avec mon ami, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. Nous travaillons ensemble pour renforcer la coopération entre nos pays dans une grand nombre de domaines. Le ministre Bourita et moi continuerons à travailler pour approfondir les liens entre nos nations et apporter la prospérité régionale», a écrit sur Twiter le chef de la diplomatie israélienne.

Cet échange intervient alors que le processus de normalisation des relations entre le Maroc et Israël, lancé depuis décembre 2020, a tendance à se renforcer en touchant pratiquement tous les secteurs.

Pas plus tard que la semaine dernière, un protocole d’accord a été signé, à Rabat, entre Orit Farkash-Hacohen, ministre israélienne des Sciences, de la Technologie et de l’Espace, et Abdellatif Miraoui ministère marocain de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors que des informations rapportées par nombre de médias locaux assurent que des contrats d’armement ont été conclus pour doter les FAR de systèmes de missiles anti-missiles, entre autres.

Ces nouveaux entretiens entre Y. Lapid et N. Bourita interviennent dans le sillage de l’annonce de la conclusion, mardi 31 mai, d’un accord de libre-échange entre Israël et les Emirats arabes unis, le premier que Tel-Aviv signe avec un Etat arabe. Et au moment où l’entité sioniste persiste dans ses forfaits, avec leur concert de morts, contre le peuple palestinien dans les territoires arabes occupés.