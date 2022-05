Notation Crédit : Confirmation par Fitch de la note BB+ avec une perspective stable

Cependant, ces atouts sont contrebalancés par la faiblesse des indicateurs de développement et de gouvernance, des déficits budgétaire et courant plus importants que ceux des pays comparables. En raison de la pire sécheresse depuis des décennies, entrainant une contraction de la production, agricole couplée à une environnement international défavorable, le niveau de la croissance devrait ralentir à +1,1% en 2022 (vs. +7,4% en 2021).

Dans ce contexte, l’agence prévoit une reprise de +3% en 2023 pour se rapprocher de la médiane « BB » projetée à +3,5%. Au volet de l’inflation, Fitch prévoit une inflation moyenne de +4,7% en 2022, avant de redescendre à +2% en 2023, tout en intégrant des risques haussiers.

A cet effet et à mesure que les prix des matières premières continuent d’augmenter, le Maroc devrait s’attendre à une facture énergétique plus élevée cette année. De même, le conflit Russo-Ukrainien a perturbé l’approvisionnement du blé à l’échelle mondiale alors que les deux pays constituent environ 20% des importations céréalières de ce dernier. Face à une baisse de la production nationale, le Maroc devrait ainsi chercher de nouveaux fournisseurs à un coût plus élevé, ce qui pèserait davantage sur sa balance commerciale.

En conséquence, le déficit se situerait à -5,8% du PIB en 2022 avant de se réduire à -3,7% en 2023, suite à la baisse des prix des produits de base et la hausse des exportations semblablement aux revenus du tourisme. Parallèlement, le déficit important et le ralentissement économique entraineront une hausse de la dette publique à 79% du PIB en 2022 et 81,6% en 2023.