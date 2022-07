Notation Maroc : Moody’s maintient sa note avec une perspective stable

Pour l’agence de notation américaine, le changement de perspective à stable reflète la reprise du PIB réel aux niveaux d’avant la pandémie et la capacité de gestion de crise du gouvernement marocain démontrée pendant la pandémie.

L’amélioration des performances en matière de gouvernance, poursuit-elle, renforce les attentes de Moody’s selon lesquelles le gouvernement sera en mesure de mettre en œuvre un assainissement budgétaire progressif qui stabilise le ratio d’endettement et les comptes budgétaires, tout en maintenant la stabilité sociale face à l’exposition du Maroc au choc des prix des denrées alimentaires et de l’énergie déclenché par la guerre en Ukraine.

Moody’s souligne que l’affirmation de la notation Ba1 reflète la résilience économique du Maroc et l’accumulation d’importantes réserves de change couvrant plus de six mois d’importations à la fin de 2021, fournissant un tampon pour absorber l’impact du choc mondial des prix des matières premières.

L’agence de notation US relève cependant que le profil de crédit est limité par des niveaux d’endettement des administrations publiques plus élevés que la médiane des États souverains notés Ba, l’exposition du Maroc aux passifs conditionnels émanant des entreprises publiques, des niveaux de revenu relativement faibles et une croissance tendancielle relativement modérée.