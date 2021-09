Nouakchott lance des manœuvres aéronavales : Objectif du « Bouclier des côtes », la coordination interarmées

Pour le lancement de ces exercices d’envergure, Hanana Ould Sidi, ministre mauritanien de la Défense, était en compagnie du chef d’Etat-major général des Armées, le général de division Mohamed Bamba Meguett, du chef d’état-major de la Gendarmerie nationale, le général de brigade Abdallahi Ould Ahmed Aicha, et des membres du haut commandement de la Marine et de l’Armée de l’air.

Les exercices baptisés « Bouclier des côtes » ont pour objectif de renforcer la coordination entre les Forces navales et aériennes pour mieux combattre le terrorisme en mer, a indiqué l’Etat-major général des Armées dans un communiqué.

L’Etat-major a exprimé également son intention de sécuriser les ports et plateformes maritimes et de préserver les ressources halieutiques du pays. Des navires de guerre, des avions et frégates de combat et des avions et aéroglisseurs de reconnaissance appuient les troupes navales et aériennes durant les deux jours d’exercices.

La marine mauritanienne avait organisé, du 8 au 10 juillet dernier, des manœuvres navales conjointes avec la marine sénégalaise pour mieux lutter ensemble contre la pêche illégale, le trafic de drogue et la piraterie maritime.