Nouveau gouvernement : Le CGEM mobilisée en faveur d’une croissance pérenne et inclusive

Le président de la CGEM, qui s’est félicité du nouveau gouvernement nommé par le Roi, s’est dit persuadé que l’exécutif saura répondre aux attentes des Marocaines et des Marocains, notamment les entrepreneurs, relever les défis socio-économiques actuels et saisir les opportunités de la période post-covid-19. Il a également rappelé que le Patronat est pleinement mobilisé pour la réussite du nouveau modèle de développement (NMD) du Royaume.

« En tant que représentant du secteur privé, nous affirmons notre mobilisation à travailler main dans la main avec le nouveau gouvernement pour booster la compétitivité des entreprises et inscrire notre économie dans une dynamique de croissance pérenne et inclusive », a indiqué C. Alj. « Nous nous réjouissons que l’équipe gouvernementale soit homogène, composée de hautes compétences et organisée d’une manière optimale. Nous sommes également fiers et ravis de voir 7 femmes au gouvernement », a-t-il dit.

D’ailleurs, la Confédération rendra public, dans les prochains jours, un livre blanc, qui apportera des propositions concrètes de mise en œuvre des chantiers économiques prévus dans le cadre de ce modèle, a fait savoir C. Alj. « Nous estimons aussi que les entreprises marocaines ont un grand rôle à jouer dans ce processus, en continuant à investir massivement et à créer de la valeur ajoutée et de l’emploi. Tous les acteurs sont donc appelés à saisir ce momentum positif pour impulser une dynamique de croissance soutenue, responsable et durable », a-t-il conclu.

La Chambre des représentants, qui adopté le programme gouvernemental à la majorité (213 voix pour, 64 contre et une abstention), a accordé sa confiance au nouveau gouvernement. Après cette adoption, le nouvel exécutif aura parachevé les conditions constitutionnelles pour exercer ses prérogatives et devenir responsable devant le Parlement.