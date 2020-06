Nouvelle attaque terroriste au Burkina Faso

Selon le bilan provisoire fourni par l’état-major ivoirien, on compte « une dizaine de morts, six blessés et un assaillant neutralisé ». « Les enquêtes sont en cours pour déterminer la nature, les circonstances et le bilan définitif de cette attaque », indique le communiqué. « Des mesures urgentes ont été prises dans la zone, notamment la mise en alerte de toutes les troupes ainsi que le ratissage en vue de retrouver les assaillants », ajoute –t-il. L’état-major se refuse donc pour le moment de confirmer le caractère djihadiste de l’opération.

C’est un poste mixte de l’armée et de la gendarmerie qui a été attaqué de nuit à Kafolo. Cette localité est située sur la frontière burkinabè, sur les rives du fleuve Comoé, à l’entrée du Parc national du même nom. C’est dans cette zone que se déroule depuis le mois dernier une opération conjointe ivoiro-burkinabé antijihadiste sur les deux territoires. Il y a quinze jours, les deux armées avaient d’ailleurs indiqué avoir détruit une base jihadiste, à Alidougou coté burkinabé, tué huit combattants et en avoir capturé une quarantaine.

Selon le chercheur Lassina Diara, depuis deux ans, une cellule djihadiste appartenant à la katiba malienne du Macina d’Amadou Koufa chercherait à s’implanter dans cette zone située aux confins du Mali, du Burkina et de la Côte d’Ivoire. Cette cellule serait conduite par un certain Sidibé Abdoul Rasmané, alias Abdramani.

Difficile donc de ne pas voir dans l’attaque de cette nuit une réponse djihadiste à l’opération conjointe de la fin mai. Si le bilan se confirme, il s’agirait de la pire attaque depuis celle qui avant ensanglanté la station balnéaire du Grand-Bassa, avec un bilan de 22 morts.