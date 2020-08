Nouvelle grâce royale au profit de 673 personnes

Il s’agit de 220 bénéficiaires d’une grâce sur le reliquat de la peine d’emprisonnement ou de réclusion, de 298 détenus auxquels est accordée une remise de la peine d’emprisonnement ou de réclusion, ainsi que de la commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 4 détenus

Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 151 personnes, bénéficiant d’une grâce sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat pour 70 parmi eux, d’une grâce sur la peine d’emprisonnement avec maintien de l’amende pour 6 et d’une grâce sur la peine d’amende pour 70 autres.

Est prévue également une grâce sur la peine d’emprisonnement et d’amende pour 3 personnes, en plus d’une grâce sur la peine d’amende et le reliquat de la peine d’emprisonnement pour 2 autres.